OM: Payan, Jibrayel, Ghali… les politiques au soutien des supporters

L’OM a envoyé des mises en demeure à des associations de supporters faisant craindre la rupture de la convention des abonnements. De nombreux politiques ont apporté leur soutien aux supporters depuis lundi soir.

La fracture semble de plus en plus profonde entre la direction de l’OM et certains de ses supporters, notamment les groupes ultras. Après l’annonce du lancement de l’OM Agora, une consultation avec les supporters qui n’a pas fait l’unanimité, les groupes ultras semblant viser par la démarche de "endre le supportérisme à tous les amoureux de l’Institution OM", la tension a été encore plus vive dans la soirée.

Les associations de supporters ont ainsi reçu un courrier de mise en demeure de la part de l'OM, faisant craindre une rupture de la convention sur les abonnements. Une mise en demeure de six pages envoyée par mail aux associations et dont la consultation est constatée par huissier. "Nous tenons par la présente à vous signifier que la SASP OM envisage de prononcer à votre encontre la résiliation de la convention pour faute", peut-on lire sur ce courrier. L’OM reproche à certaines associations de supporters leur participation à la soi-disant manifestation à la Commanderie, sans avoir limité les débordements, ce qui constituerait une faute. Et leur reproche une atteinte grave à l’image de l’OM. Les groupes peuvent répondre à cette mise en demeure avant le 1er mars 2021, pour y apporter toute observation jugée utile.

« L’OM n’est rien sans ses supporters »

"Les supporters sont l’âme du club, écrivait ainsi Benoît Payan, le maire de la ville. Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice. J’ai écrit à @jheyraud (Jacques-Henri Eyraud) pour qu’il calme le jeu."

Un mouvement suivi ce mardi matin par l’adjoint aux Sports de la ville, Stéphane Jibrayel. "La direction de l'OM ne peut agir de la sorte avec ses supporters. Utiliser des faits de violence inqualifiables pour rompre avec l'ensemble des supporters de l'OM, c'est nier leur rôle si essentiel dans la cohésion sociale de notre ville. L'OM n'est rien sans ses supporters", tonne-t-il dans La Provence.

Ghali écrit à Maracineanu

Adjointe au maire, Samia Ghali a elle choisi d’adresser une lettre à la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, qu’elle a publié sur Twitter. "Les récents faits divers autour de la Commanderie sont actuellement entre les mains de la justice. Elle tranchera. Je condamne, en revanche, cette volonté conduite depuis quelques semaines par la direction de l’Olympique de Marseille visant à infliger des « punitions collectives » aux clubs de supporters qui sont dans leur masse immense des passionnés pacifistes, amoureux de leur club, de son histoire, de ses joueurs, de nos couleurs. La dissolution des clubs de supporters envisagée par l’OM est une double peine inconcevable que nous devons éviter. Nous ne pouvons pas admettre que la direction de l’OM outrepasse aujourd’hui ses pouvoirs en se hissant au-dessus des principes du supportérisme français et du droit en se faisant justice elle-même par la dissolution des clubs de supporters." La pression politique est forte désormais autour de la direction de l’OM.