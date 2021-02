OM: la lettre de mise en demeure envoyée à certaines associations de supporters

RMC Sport s'est procuré la lettre de mise en demeure adressée à certaines associations de supporters marseillais, ce lundi, par la direction de l'OM.

Une mise en demeure contre ses propres supporters. L'OM a décidé ce lundi de menacer de rompre la convention sur les abonnements avec certains groupes, après les incidents à la Commanderie le 30 janvier. Une initiative qui a provoqué la colère des fans marseillais et même de la classe politique locale, le maire Benoît Payan demandant au président du club Jacques-Henri Eyraud de "calmer le jeu" avec les supporters. RMC Sport s'est procuré cette lettre de mise en demeure adressée à certaines associations de supporters de l'OM, signée du directeur général du club, Hugues Ouvrard. La voici ci-dessous, en détails.

La lettre de mise en demeure envoyée par l'OM à certaines associations de supporters:

"Marseille, le 15 février 2021.

Par voie d'huissier.

Par courrier électronique.

Objet : mise en demeure

"Nous tenons par la présente à vous informer que la SASP Olympique de Marseille envisage de prononcer, à votre encontre, la résiliation de la convention pour faute vous liant à notre club au regard de la perte de votre qualité d’association de supporters reconnue par l’Olympique de Marseille et ce pour les motifs suivants :

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que, à quelques heures du match entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, le Centre d’entraînement appelé "La Commanderie" a fait l’objet d’incidents d’une particulière gravité entraînant de graves dégâts humains matériels et une image désastreuse, relayée dans le monde entier, au préjudice de notre club. Cette prétendue manifestation de contestation, dont vous en étiez des organisateurs, en tête du cortège, accompagné de centaines d’individus, munis de cagoules, d'engins pyrotechniques, de pétards, de mortiers, de pierres et de fumigènes, a dégénéré dans des proportions fortement condamnables (...) entrainant de graves dégâts humains matériels, et une image désastreuse, relayée dans le monde entier, au préjudice de notre club.

Vous étiez ainsi présents lors des incidents devant le portail de la Commanderie et le poste de sécurité et lors de la lancée des projectiles, créant plusieurs départs d’incendie au niveau d’arbres et d’une voiturette. À 14h36, débutaient des jets de multiples engins pyrotechniques, pétards, mortiers, suivi de multiples départ d’incendie. Les forces de l’ordre, alors présentes sur place, étaient contraintes de faire usage de grenades de désencerclement et de lacrymogènes dans la perspective de prendre le contrôle de la situation. Enfin, le poste de sécurité était attaqué et ses vitres étaient explosées.

Ces faits d’une particulière gravité auraient déjà pu entraîner à l’évidence que les stadiers soient blessés ou que des dommages plus importants soit provoqués à l’entrée du site de la Commanderie. Mais, pire encore, vos membres, soutenus par votre association, ont alors décidé de se séparer, certains restant devant la grille pendant que d’autres tentaient d’escalader pour atteindre le parc de stationnement, ou se rendaient par les champs au bâtiment sportif.

Un nouvel incendie se déclarait alors, à 14h44, au niveau du bâtiment Presse. Au même moment, une trentaine d'assaillants empruntaient la passerelle face aux stadiers. Un groupe d’individus pénétrait dans le hall du bâtiment sportif tandis que d’autres, à l’extérieur, caillassaient le bâtiment et les voitures. Des échauffourées avaient lieu devant le bâtiment sportif où de nombreuses dégradations et vols étaient de nouveau commis. Aujourd’hui, les dommages causés aux biens sont très importants : des voitures endommagées, bus OM endommagé, vitre brisée, cinq arbres incendiés, voiturette incendiée, PC sécurité saccagé, les barrières brisées, grille arrachée, et vol de matériel.

Aussi, cette attaque d’une rare violence n’a pas été sans conséquences dans la mesure où la Ligue de football professionnel décidait le report de la rencontre OM-Rennes prévue le soir même.

De très nombreux médias nationaux et internationaux ont également relayé l’ampleur de cette attaque sans précédent.

-- S’en suit le communiqué de l’O.M. le soir des incidents --

Nous constatons que vous n’avez même pas daigné condamner ces faits d’une particulière gravité.

Il ressort des éléments en notre possession que des membres de votre association ont participé à ladite manifestation et/ou aux incidents qui s’en sont suivis.

Nous tenons donc par la présente à vous informer que la SASP Olympique de Marseille envisage de prononcer à votre encontre la résiliation de la convention pour faute, pour les raisons ci-dessous (ce passage est souligné dans le courrier)

-- S'en suivent des passages de la convention sur le rôle, le fonctionnement, et la responsabilité des associations de supporters reconnues --

Vous comprendrez donc que la présente mise en demeure se justifie aisément à ce stade. Au regard des agissements des membres de votre association, dont la gravité ne saurait faire débat, la perte de confiance de la SASP Olympique de Marseille en votre association est caractérisée.

La présente Convention prévoyait pourtant que « le club et les associations de supporters reconnue œuvrent communément, par leurs actions, à limiter le débordement de leurs adhérents. »

Tel est le premier motif de la présente mise en demeure.

L’atteinte à l’image constitue également un des motifs de la présente mise en demeure sachant que votre groupe de supporters ne peut pas porter atteinte à l’image du club sans être constitutif d’un manquement grave au regard du devoir de bonne foi contractuelle.

Tel est le second motif de la présente mise en demeure.

Au regard de ces éléments, j’envisage donc de prononcer la résiliation de la convention pour faute et vous invite à me communiquer toutes les observations et ou éléments que vous jugerez utiles avant le 1er mars 2021.

Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez que nous nous rencontrions au sujet de la perte de confiance et de l’atteinte à l’image, cet entretien peut avoir lieu au siège social de la SASP Olympique de Marseille en ma présence.

Une décision sera postérieurement prise et notifiée au siège social de votre association. Comme vous le voyez, la voie du dialogue sera privilégiée avec tous ceux qui seront prêts à se montrer coopératifs.

Hugues Ouvrard, directeur général de la SASP Olympique de Marseille"