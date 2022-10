OM: Payet explique pourquoi il a arrêté de chambrer

Dimitri Payet a expliqué avoir fait évoluer son comportement sur le chambrage lors des rencontres suite à l'incident de la saison passée pendant OL-OM. Il ne souhaite pas ajouter de l'animosité dans les stades.

Dimitri Payet s'est assagi. Avant le Classique face au Paris Saint-Germain dimanche soir, le numéro 10 de l'Olympique de Marseille a accordé un entretien à Prime Video. "Le chambrage, je le faisais, je ne le fais plus. C'était pourtant de bonne guerre, ce n'était pas dans l'animosité. Mais je me suis rendu compte que ça pouvait amener à de la violence, de la haine dans les tribunes. Et pour l'avoir vécu, ce sont des choses que je ne veux plus."

Le joueur aux 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1 fait référence au match Lyon-Marseille de la saison dernière, lors duquel il avait reçu une bouteille sur la tête. Un tournant dans sa réflexion.

"A 35 ans, j'ai encore appris quelque chose, c'est d'essayer d'être un supersub"

Le Marseillais a aussi évoqué son nouveau statut de remplaçant, qu'il aurait sans doute eu du mal à accepter plus tôt dans sa carrière. "Si mon caractère m'a joué des tours? C'est sûr, dit-il. C'est sûr que la situation dans laquelle je suis m'aurais peut-être poussé à baisser les bras ou à tirer la gueule, amener de mauvaises ondes dans le vestiaire ou sur le terrain."

Là encore, l'expérience a fait la différence. "Avec les années, j'ai appris que non seulement je ne m'aidais pas moi mais je n'aidais pas le coach, mes coéquipiers, reconnaît Payet. Ce n'est pas l'image que je veux donner. A 35 ans, j'ai encore appris quelque chose, c'est d'essayer d'être un supersub."