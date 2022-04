OM: Payet explique pourquoi son jeu de tête est "catastrophique"

Invité vendredi lors d’un live Twitch de la LFP consacré aux n°10, le meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet est revenu avec franchise sur l’un de ses points faibles, le jeu de tête.

Si Dimitri Payet flirte avec la barre des 100 buts en Ligue 1 (il en totalise 96 en 462 rencontres), le meneur de jeu de l’OM ne peut pas vraiment s’appuyer sur un jeu de tête performant. "J’ai dû en mettre un en professionnel, a-t-il déclaré vendredi, lors d’un live Twitch de la LFP. C’était contre Nice à la maison. J’en ai mis à l’entraînement, mais sans défenseur c’est plus simple."

Du haut de son mètre soixante-quinze, le Réunionnais ne fait pas la loi dans les airs. Le Marseillais qui vient de fêter ses 35 ans ne se cache pas et assume cette lacune. "Le jeu de tête, c’est vraiment une catastrophe, admet-il en rigolant. Je suis plutôt là pour jouer les 2es ballons. Le jeu de tête pour moi, c’est catastrophique."

"Celui qui me surprend le plus, c’est Griezmann"

Comment l’Olympien explique-t-il une telle faiblesse dans ce domaine? L’intéressé a une piste: "Je pense que c’est une question de timing, dit-il. Il y a des petits joueurs… Celui qui me surprend le plus, c’est Griezmann. Il est tout petit (1,73m) mais il a un timing incroyable. Il met des tonnes de buts de la tête. Moi je préfère être au centre." Jorge Sampaoli et l’OM s’en accommodent très bien, surtout quand Dimitri Payet est au meilleur de sa forme. L’Olympique de Marseille se déplacera à Saint-Etienne samedi soir dans le cadre de la 30eme journée de Ligue 1.