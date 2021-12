OM: Payet incertain contre Brest, Sampaoli veut apprendre à jouer sans lui

Encore très bon mercredi soir à Nantes, Dimitri Payet ne s'est pas entraîné avec le groupe de l'OM ce vendredi matin, et n'est pas sûr de pouvoir jouer samedi contre Brest. Son entraîneur Jorge Sampaoli, qui reconnait une sorte de dépendance, aimerait trouver des solutions en son absence.

L'OM va-t-il devoir affronter l'équipe la plus en forme de Ligue 1 sans son maître à jouer? A la veille du match contre Brest au Vélodrome (samedi, 17h), Dimitri Payet ne s'est pas entraîné avec le reste du groupe ce vendredi matin à la Commanderie. Et selon Jorge Sampaoli, sa présence contre le club breton est incertaine.

"Il ne s'est pas entraîné ce matin parce qu'il n'a pas récupéré totalement après Nantes, a glissé le technicien argentin en conférence de presse. Il reste sur deux matchs à une très haute intensité, on n'a pas voulu prendre de risque, donc il est resté en salle aujourd'hui. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s'il sera disponible pour Brest."

Dieng vers un forfait, Under également incertain

Et si ce n'est pas le cas, Sampaoli espère que son équipe parviendra tout de même à s'en sortir. "Payet est un joueur indispensable pour nous, on a un contrôle différent des matchs quand il est là, reconnait-il. On n'a pas encore su le remplacer quand il n'est pas là, mais il va falloir s'améliorer sur ce point, car il ne peut pas jouer tout le temps. On verra contre Brest, ça va dépendre de comment il se sent dans les prochaines heures."

L'entraîneur phocéen a par ailleurs laissé entendre que Bamba Dieng se dirige vers un forfait ("il a une douleur au genou qui persiste") et n'a pas pu assurer la présence de Cengiz Under, même si celui-ci a repris l'entraînement avec le groupe.