OM: Payet prêt à "s'asseoir sur le banc" si l'équipe gagne sans lui

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de Nice (20h45), Dimitri Payet a dit être prêt à s'asseoir sur le banc si l'OM réussit à gagner sans lui.

Dimitri Payet est au service du collectif. Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Nice en clôture de la 29e journée de Ligue 1, le capitaine marseillais est prêt à faire passer les intérêts du collectif avant les siens, y compris si l'OM est meilleur sans lui.

"Cela ne m'agace pas (les remarques disant que Marseille joue mieux sans lui, ndlr). Si vous me dites que l'OM remporte ses dix matchs sans Payet, je veux bien aller m'asseoir sur le banc. Tant que l'équipe gagne, s'il faut que ce soit sans moi, ce sera sans moi. Une chose est sûre, je ne baisserai pas les armes et je me battrai pour retrouver ma place. Payet n'était pas là mais on a vu Amine Harit, qui a été très bon. Au lieu de faire des comparaisons, il faut surtout souligner la force d'un groupe", a confié le Réunionnais, qui a défendu les choix de Jorge Sampaoli.

>> Revivez la conférence de presse de l'OM

"On sait comment on va jouer"

"Pour nous c'est très clair. On sait comment on va jouer. Depuis le lundi, on sait qu'untel va jouer là ou là. On a beaucoup de systèmes mais ça nous permet de jouer de différentes manières." Absent lors des deux derniers matchs de l'OM (Brest et Bâle) à cause d'une blessure et d'une suspension, Dimitri Payet sera bien de retour pour le "derby" face à Nice, ce dimanche (20h45) l'un des nombreux tournants de la fin de saison marseillaise.

"Cela m'a permis de souffler un peu. Le rythme est élevé depuis le début de l'année. L'objectif est de gagner ce match pour asseoir cette 2e place. Ce qui s'est passé au match aller, il n'y a pas d'utilité à revenir dessus", a poursuivi l'international français, qui est prêt à tout pour ramener l'OM en Ligue des champions.