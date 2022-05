OM: "Le président mérite une décision sincère" Sampaoli repousse les discussions sur son avenir à la fin de saison

Présent en conférence de presse avant la rencontre de la 37e journée de Ligue 1 face à Rennes, Jorge Sampaoli a abordé à nouveau la question liée à son avenir. Le technicien argentin ne veut pas "se distraire" pour l'instant et reste concentré sur la fin de saison avec son équipe.

L'OM rêve de la deuxième place. A deux journées du terme de la Ligue 1, le club phocéen a l'avantage dans sa quête d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, avec trois points d'avance sur l'AS Monaco. Avant un déplacement important à Rennes samedi, actuel 5e du championnat, Jorge Sampaoli a abordé son avenir en conférence de presse.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Jorge Sampaoli veut d'abord rester focalisé sur la fin de saison: "J'ai de très bonnes relations avec le président et le propriétaire. Des relations sincères. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais je ne peux pas me distraire, a commenté Sampaoli. Si je commence à réfléchir au futur, je m'éloignerai du présent. Cela affecterai notre quête de l'objectif."

"Le président mérite une décision sincère"

Selon nos informations ces derniers jours, Jorge Sampaoli estime avoir fait le maximum avec cet effectif et souhaite des garanties sportives si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. "Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir, a complété le technicien argentin ce jeudi. Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer".

Après la rencotnre face à Rennes, l'OM aura un dernier match cette saison à disputer face à Strasbourg, aussi en course pour une place dans le top 5. "Le calendrier est dur pour nous, avec deux finales face à des équipes qui se battent encore pour l'Europe. On peut terminer deuxième, mais aussi cinquième, a prévenu Sampaoli. Ce serait sans doute un problème pour nous de terminer troisième, pour la préparation avec les barrages. (...) On connaît les besoins du club, on sait aussi qu'on a un effectif très jeune pour atteindre cet objectif et qu'on a réalisé une bonne saison."