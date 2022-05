Rennes-OM: Sampaoli admet une "part de responsabilité" dans la défaite

Après la défaite 2-0 de l'OM contre Rennes, Jorge Sampaoli a admis que son équipe n'avait pas été au niveau et que son plan de jeu n'avait pas été performant.

"Nous avons été dépassés, surtout quand nous n'avions pas le ballon", a reconnu Jorge Sampaoli après la défaite 2-0 de l'Olympique de Marseille à Rennes samedi soir. Ce résultat, comptant pour la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, a fait tomber le club phocéen de la deuxième à la troisième place du classement.

"Avec le ballon, nous avons manqué de précision, a ajouté l'entraîneur argentin en conférence de presse. Nous n'avons pas pu imposer notre jeu et l'adversaire était meilleur. (...) Il est possible que j'aie ma part de responsabilité dans la défaite. Nous avions un plan de jeu pour contrôler le ballon. Mais l'adversaire ne nous a pas laissés le jouer et notre plan de jeu s'est déterioré. On a tenté de changer de plan, mais cela n'a pas marché et le résultat le reflète".

Sampaoli rappelle l'importance du dernier match

"Cela fait mal de perdre la 2e place, car la suite ne dépend plus de nous, a-t-il aussi dit. Mais nous aurons un dernier match déterminant au Vélodrome (contre Strasbourg, ndlr). Et en gagnant ce dernier match, on pourra jouer la Ligue des champions. C'est important".

L'OM souffre d'une différence de but défavorable par rapport à l'AS Monaco, 2e à égalité de points (+21 contre +25). Les Marseillais ne peuvent pas non plus se permettre de terminer le championnat avec le même nombre de points que Rennes, qui compte +42 en différence de but.