OM: McCourt sort du silence après avoir quitté le conseil de surveillance et dénonce des "fake news"

Alors qu’on a appris sa démission du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille dans la semaine, Frank McCourt, propriétaire du club, a réagi ce vendredi par communiqué pour expliquer cette réorganisation, et démentir une nouvelle fois les rumeurs de vente.

L’information, dénichée en consultant les informations légales de l’Olympique de Marseille, s’était répandue comme une trainée de poudre, jeudi matin: depuis le 8 septembre dernier, Frank McCourt n’est plus président et membre du conseil de surveillance du club phocéen. Immédiatement, sa démission avait engendré des rumeurs quant à une envie de vendre. Le propriétaire américain a donc tenu à rassurer ses supporters, via un communiqué du porte-parole de McCourt Global publié ce vendredi.

"Aujourd'hui, les fausses informations provoquent de graves dégâts, peut-on notamment y lire. Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j'aurais eu l'intention de vendre de l'OM, malgré tout ce que j'ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces. L'impact destructeur des réseaux sociaux est la raison pour laquelle nous avons lancé Project Liberty, une initiative visant à transformer Internet et à réparer les réseaux sociaux et leurs modèles commerciaux actuels, qui incitent à la diffusion de ces fake news." De quoi rassurer sur sa volonté de rester propriétaire du club, qu’il a racheté en 2016.

"Le club demeure une priorité"

Dans le communiqué, McCourt se veut aussi rassurant sur la réorganisation actuelle des équipes dirigeantes. "L'Olympique de Marseille est en position de force, grâce au leadership du président Pablo Longoria et de ses équipes, est-il écrit. Le club demeure, plus que toujours, une priorité pour McCourt Global et bénéficiera du soutien total de son PDG, Frank McCourt. Le conseil de surveillance de l'OM est entre de bonnes mains, et les récents changements intervenus au sein du conseil de surveillance n'ont pas d'incidence sur la stratégie et les activités de l'OM."

D’après nos informations, le conseil de surveillance de l'OM sera dorénavant dirigé par Barry Cohen, membre de longue date du conseil et vice-président de McCourt Global, qui est engagé au sein de l'Olympique de Marseille depuis six ans et qui continuera à travailler aux côtés de Pablo Longoria et des équipes de direction du club. En outre, Jacques-Henri Eyraud, qui occupe le poste de président des opérations EMEA de McCourt Global, va se retirer du conseil de surveillance et du conseil d'administration de la LFP d'ici la fin de l'année afin de se consacrer pleinement à ses autres responsabilités, dont le développement des activités du groupe.