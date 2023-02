OM-PSG: le Vélodrome va battre son plus gros record d'affluence à l'occasion du Classique

À quatre jours du choc entre l'OM et le PSG, les places s'arrachent pour assister à la rencontre entre le leader de Ligue 1 et son dauphin. L'engouement est tel que le Classique entre les deux meilleurs ennemis du championnat va permettre au Vélodrome de battre son record d'affluence.

Dimanche soir, c'est une bonne partie de l'histoire de cette saison 2022-2023 qui risque de se jouer au stade Vélodrome. Dans une passe compliquée, malgré sa victoire à l'arraché face à Lille (4-3) samedi dernier, Paris n'est plus le solide leader qui semblait régner sans partage sur la Ligue 1 jusqu'à l'automne dernier. Les champions de France ont vu leurs dauphins phocéens se rapprocher dangereusement au classement. Le voici qui pointe désormais à cinq longueurs à l'aube de la 25e journée.

Plus grosse affluence de l'histoire en vue pour le stade Vélodrome

Battus à Marseille pour la première fois depuis 2011, le 8 février lors des 8es de finale de la Coupe de France (2-1), les hommes de Christophe Galtier sentent la menace OM se rapprocher. De quoi faire du Classique de dimanche soir (20h45) un choc parmi les chocs. Preuve de l'engouement généré par cet énième confrontation entre les deux rivaux, le plus gros record d'affluence de l'histoire de l'enceinte marseillaise va être battu. Jusqu'alors, il était détenu par le match entre l'OM et l'OL lors de la saison 2019-2020, lorsque 65.421 spectateurs s'étaient pressés dans les tribunes. Un chiffre qui devrait donc être inférieur à celui qui sera affiché dans quatre jours sur les écrans du Vélodrome.

À Paris aussi, l'excitation gagne les supporters

Depuis le début de l'exercice 2022-2023, tous les matchs à domicile des coéquipiers d'Alexis Sanchez ont été disputés à guichets fermés. Cette rencontre face au PSG ne fera pas exception. Dans le même temps, comme une preuve supplémentaire de l'excitation entourant cet affrontement, le club de la capitale a fait le plein pour sa première séance d'entraînement ouverte au public depuis 11 ans. Programmée vendredi 24 février entre 17h30 et 18h30 au Camp des Loges, celle-ci a déjà vu s'arracher 25.000 billets selon RMC Sport, dont les prix varient entre 5 et 15 euros pour les non-abonnés - tandis que les abonnés bénéficient de deux invitations chacun et d’une priorité d’achat de deux places supplémentaires.

Les supporters des deux camps font monter la pression à quelques (longues) heures du coup d'envoi. Reste ensuite aux acteurs de prolonger le plaisir, on l'espère, sur le terrain.