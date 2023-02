OM-PSG: Galtier annonce le forfait de Kimpembe jusqu'à la fin de la saison

Presnel Kimpembe s’est sérieusement blessé lors de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OM, ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Le défenseur parisien, sorti sur blessure, souffre du tendon d’Achille. Selon Christophe Galtier, il sera indisponible jusqu’à la fin de la saison.

Gros coup dur pour Presnel Kimpembe. Le défenseur central s’est sérieusement blessé lors de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OM, ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Alors qu’il effectuait un retour défensif en sprintant, le joueur de 27 ans a stoppé sa course en s’écroulant sur la pelouse du Vélodrome au quart d’heure de jeu. Incapable de bouger, il a été pris en charge durant plusieurs minutes par les soigneurs, avant d’être évacué sur civière. Les mains sur le visage.

Après avoir reçu les premiers soins au vestiaire, l’international français (28 sélections) est revenu sur le banc avec des béquilles pour assister à la seconde période. Ce qui ne l'a pas empêché de fêter la victoire dans le vestiaire avec ses partenaires. "Kimpembe s’est malheureusement blessé gravement et sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Il a une très grosse douleur au tendon d’Achille. On pense que c’est grave", a expliqué Christophe Galtier sur Prime Vidéo.

Galtier: "On pense que c’est grave"

Le natif du Val-d’Oise revenait tout juste d’une blessure au tendon d’Achille, qui l’avait éloigné des terrains depuis novembre dernier. Après être entré en jeu à Monaco (3-1) et face au Bayern Munich (0-1), il avait joué tout le match face à Lille le week-end dernier (4-3). En portant le brassard de capitaine. Sa rechute a de quoi inquiéter alors qu’il avait déjà manqué plusieurs rencontres en début de saison en raison de douleurs aux ischio-jambiers.

Depuis l’été dernier, Kimpembe n’a fait que 14 apparitions sous le maillot rouge et bleu, en ne disputant que 9 matchs dans leur intégralité (toutes compétitions confondues). En son absence, Christophe Galtier va devoir composer avec Marquinhos, Sergio Ramos et le jeune El Chadaille Bitshiabu comme seuls spécialistes en défense centrale, sachant que Danilo et Nordi Mukiele sont capables de dépanner dans ce secteur. Avec à l’horizon: le 8e de finale retour de Ligue des champions dans l’antre du Bayern Munich (le 8 mars sur RMC Sport 1).