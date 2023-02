OM-PSG: gros coup dur pour Paris, qui perd Kimpembe, sorti sur civière

Presnel Kimpembe a disputé moins d'un quart d'heure du Classique entre l'OM et le PSG ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Le défenseur, titulaire, est sorti sur blessure, évacué sur civière.

Il était la cible préférée des sifflets du Vélodrome... mais ça n'aura duré qu'un quart d'heure à peine. Presnel Kimpembe, titulaire au coup d'envoi du Classique entre l'OM et le PSG ce dimanche, dans l'affiche de clôture de la 25e journée de Ligue 1, a dû céder sa place à Danilo à la 15e minute de jeu.

Il avait repris il y a deux semaines

Le défenseur parisien a été évacué sur civière et semblait souffrir. Le champion du monde 2018, éloigné des terrains pendant plusieurs mois, n'avait retrouvé le groupe parisien que pour le déplacement à Monaco il y a deux semaines.

Sa sortie n'aura pas trop pénalisé les Parisiens. Dix minutes plus tard, Kylian Mbappé a ouvert le score en faveur du PSG, seul face à Pau Lopez après un bon travail de Vitinha et un relais de Lionel Messi. Quatre minutes plus tard, c'est l'Argentin qui est passé de passeur à buteur... du pied droit pour le break du PSG.