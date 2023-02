OM-PSG: Galtier offre une journée de repos supplémentaire aux Parisiens après la victoire à Marseille

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a accordé une journée de repos supplémentaire, mardi, à ses joueurs après leur belle victoire face à l’OM (3-0), dimanche soir lors du Classique.

Ça valait vraiment le coup de s’imposer au stade Vélodrome. Dimanche soir, les joueurs du Paris Saint-Germain ont peut-être mis fin au suspense en Ligue 1 en s’imposant sur le score net de 3-0 face à l’OM, son dauphin. Désormais reléguée à huit points, l’équipe d’Igor Tudor devra compter sur une grosse défaillance des Parisiens en fin de saison pour priver le club de la Capitale d’un 11eme titre de champion de France.

Une petite coupure avant Nantes et le Bayern

Paris s’étant remis dans le droit chemin après un début d’année 2023 inquiétant, Christophe Galtier a décidé d’accorder un jour de repos supplémentaire à ses joueurs. Kylian Mbappé et ses partenaires sont de repos ce lundi. Ils seront donc aussi off mardi et ne reprendront le chemin de l’entraînement que mercredi pour préparer la réception du FC Nantes, samedi soir (21h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.

Le dernier rendez-vous avant le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (défaite 1-0 à l’aller). Les Parisiens avaient également eu deux jours de repos la semaine passée après leur victoire face à Lille (4-3). Lionel Messi en avait profité pour rejoindre Barcelone.

