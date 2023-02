OM-PSG: grosse affluence, banderoles et tour d’honneur… le Parc en feu pour l’entraînement avant le Classique

Pour la première fois depuis 11 ans, le Paris Saint-Germain a ouvert l’entraînement au public, ce vendredi, à deux jours du Classique face à l’OM. Les 32.000 supporters qui ont investi les tribunes du Parc des Princes ont eu droit à un tour d’honneur et n’ont pas oublié de faire passer quelques messages avant le choc contre les Marseillais.

Onze ans que les fans du PSG attendaient ça. Il était un peu plus de 17h ce vendredi quand "Who said i would", la chanson de Phil Collins a retenti dans le Parc des Princes. Près de 32.000 supporters étaient présents pour acclamer les joueurs parisiens, prêts pour une séance d’entraînement pas tout à fait comme les autres. A deux jours du Classique face à l’OM, dimanche soir au stade Vélodrome, le club de la Capitale a en effet ouvert la séance au public (l'entrée était payante pour les non abonnés), une première depuis l’ère Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappé et Christophe Galtier en grande discussion © PSG TV

Avec Galtier, sans Neymar

Pour l’occasion, les fans ont eu droit en guise de préambule à un long tour d’honneur des leaders du championnat. Une belle communion même si Neymar, blessé, et Renato Sanches, manquaient à l'appel du côté des joueurs parisiens. Christophe Galtier, malade jeudi, lui, était bien présent sur la pelouse. Le coach du PSG a dirigé durant plus d’une heure la séance d’entraînement. On l'a vu échanger notamment avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery.

Le message des ultras parisiens à destination de Kylian Mbappé © RMC Sport

"Une fois mais pas deux, soyez sans pitié avec eux"

Le choc face au dauphin marseillais est bien sûr dans tous les esprits. Dans les tribunes du Parc, les supporters, privés de déplacement, ont d'ailleurs mis la pression à leurs joueurs, éliminés il y a quinze jours par l’OM en Coupe de France. "Une fois mais pas deux, soyez sans pitié avec eux", a-t-on pu lire sur une banderole. Une autre visait directement Mbappé: "Kylian aucun état d’âme, ici c’est Paname." Le Classique est lancé.