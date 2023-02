OM-PSG: le groupe marseillais avec des absents en défense

Igor Tudor a retenu un groupe de 18 joueurs pour le choc entre l'OM et le PSG ce dimanche (20h45) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Sans Chancel Mbemba ni Samuel Gigot.

Igor Tudor va devoir un peu bricoler en défense. Pour le choc face au PSG ce dimanche soir (20h45), en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM est privé de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Le premier a écopé d’une suspension automatique d’un match ferme devant la commission de discipline de la FFF après avoir été averti face aux Parisiens lors du huitième de finale de Coupe de France (victoire 2-1 de l’OM le 8 février). L’international congolais, auteur d’une excellente saison, paie une accumulation de cartons jaunes.

Rongier en défense ?

Gigot, lui, est touché à une cheville. Il était sorti blessé lors du match contre Clermont le 11 février (2-0) en championnat. "Mbemba et Gigot ne seront pas là, avait confirmé Tudor dès vendredi en conférence de presse Samuel n'a pas pu se remettre à temps. Défensivement, on va s'organiser au mieux." Malgré ces deux absents en charnière, le coach croate - qui a convoqué un groupe de 18 joueurs - ne changera pas de système de jeu et va rester fidèle à ses convictions. Il semble donc avoir devant lui deux options. La première serait la plus évidente, vu les forces à disposition : il pourrait s’appuyer sur Eric Bailly dans l’axe de la défense.

L'Ivoirien serait alors entouré de Leo Balerdi et de Sead Kolasinac dans la charnière à trois. Chacun serait dans une position habituelle et plutôt naturelle. Une autre option existe dans l’esprit de Tudor, qui pourrait de nouveau surprendre et réitérer le pari gagnant du match de Coupe de France face au PSG, à savoir faire reculer de nouveau Valentin Rongier dans l’axe de la défense. L'ex-Nantais avait excellé contre une équipe privée de Kylian Mbappé et sans attaquant capable de prendre la profondeur. A noter par ailleurs l’absence d’Amine Harit, opéré en novembre d'une entorse grave du genou gauche et éloigné des terrains encore pour plusieurs semaines.