OM-PSG: Bailly, Rongier... Les dernières tendances pour la compo marseillaise

L'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche (21h) lors du choc au sommet de la 25e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Phocéens talonneront les Franciliens en tête du championnat mais Igor Tudor doit composer avec les absences attendues de Chancel Mbemba et Samuel Gigot pour défier le rival.

Chancel Mbemba suspendu, Samuel Gigot sans doute forfait après sa blessure à la cheville lors du match contre Clermont, Igor Tudor doit composer avec deux absences majeures en défense, avant le choc contre le PSG lors la 25e journée de Ligue 1 (dimanche, 21h).

Pas encore officielle, l'absence de Samuel Gigot semble très probable alors que le défenseur français n’a pas repris l’entrainement avec le collectif et avait quitté la Commanderie mercredi avec une botte de marche. Malgré ces deux absents en charnière, le coach marseillais ne changera pas de système de jeu et va rester fidèle à ses convictions. Le Croate semble donc avoir devant lui deux options.

>> Toutes les infos avant le Classique OM-PSG

La première pourrait sembler être la plus évidente, vu les forces à la disposition de l’entraîneur: il s'appuierait sur Eric Bailly dans l’axe de la défense. L'Ivoirien serait alors entouré de Léo Balerdi et de Sead Kolasinac dans la charnière à trois.

Chacun serait alors dans une position habituelle et plutôt naturelle, c’est déjà ça, en l’absence de deux joueurs importants comme Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Ce n’est pas pour autant l’option qui tiendrait la corde.

Le pari Rongier en défense ?

Une autre option existe dans l’esprit d’Igor Tudor, qui pourrait de nouveau surprendre et réitérer le pari gagnant du match de Coupe de France face au PSG (2-1), à savoir faire reculer de nouveau Valentin Rongier dans l’axe de la défense. L’ancien Nantais avait excellé et sûrement réalisé son meilleur match depuis qu’il porte le maillot de l’OM.



Il y a deux semaines, le plan était certes différent, face à un PSG privé de Kylian Mbappé et sans attaquant capable de prendre la profondeur. Mais Valentin Rongier reste l’un des hommes de confiance d’Igor Tudor, notamment pour élaborer un plan bien spécifique.

Et le coach marseillais devrait bel et bien préparer un plan pour tenter de contenir l’attaquant parisien, comme au match aller, où Chancel Mbemba s’était plutôt bien occupé de Mbappé, malgré la défaite au Parc des Princes (0-1).

Sans forcément imposer un marquage individuel strict, Tudor a montré qu’il n’hésitait pas à responsabiliser un joueur, chargé de surveiller l’atout majeur de l’équipe adverse.

Bailly en charge de Mbappé ?

Ce pourrait être le rôle de Bailly, si le défenseur ivoirien est en rythme et à 100%, lui qui n’a pas débuté une rencontre depuis le 7 janvier dernier en Coupe de France, match où il récoltera un carton rouge puis une suspension de sept rencontres. Quand il est en forme et débarrassé de ses problèmes physiques, le joueur prêté par Manchester United peut faire le match contre un joueur de classe internationale, avec une vigilance accrue demandée à ses partenaires, dans la zone de Mbappé, où pourrait donc se situer Valentin Rongier, même si cela reste à confirmer.

Si l'ancien Nantais joue en défense, cela pourrait d’ailleurs permettre à Matteo Guendouzi d’évoluer devant la défense, où son volume de jeu, sa grinta et son abattage sont précieux dans un match d’une telle intensité. D’autant que la concurrence est rude dans le secteur offensif, où Igor Tudor devrait avoir du mal à se priver du pied gauche de Ruslan Malinovskyi et de la capacité de percussion de Cengiz Under. A deux jours du match, un plan se dessine pour l’OM, mais rien n’est encore totalement figé.

La compo probable de l'OM en 3-4-2-1 : Pau Lopez - Bailly, Rongier (ou Balerdi), Kolasinac - Clauss, Guendouzi (ou Rongier), Veretout, Nuno Tavares - Under, Malinovskyi - Sanchez.