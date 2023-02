OM-PSG: "Le patron, c'est toujours lui", Thierry Henry encense Mbappé

Après la large victoire du PSG face à l'OM (3-0), dimanche soir, Thierry Henry a fait l'éloge de Kylian Mbappé, double buteur et passeur décisif, au micro de Prime Video. L'ancien attaquant d'Arsenal et du Barça estime que Mbappé "fait peur".

Les semaines passent et Thierry Henry enchaîne les éloges au sujet de Kylian Mbappé. C'était particulièrement le cas dimanche soir, après la victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à l'Olympique de Marseille, grâce à un Kylian Mbappé en feu, auteur de deux buts et une passe décisive pour Lionel Messi.

"Quand il est comme ça... Il n'était pas là en Coupe, il n'a pas perdu contre Marseille, a souligné Thierry Henry sur Prime Video, revenant sur la victoire de l'OM une vingtaine de jours avant l'affrontement en Ligue 1. Donc il avait à coeur de montrer que le patron, c'est toujours lui. Et encore une fois, il l'a montré. Il fait peur."

"Quand Kylian est sur le terrain, tout change"

Déjà en Ligue des champions contre le Bayern Munich, à peine revenu de blessure, Kylian Mbappé avait joué une demi-heure et changé la face du Paris Saint-Germain. Depuis, il a inscrit deux doublés contre Lille et donc Marseille, pour porter son total à 17 réalisations cette saison en championnat, en tête du classement des buteurs de Ligue 1.

"Quand Kylian est sur le terrain, tout change et c'est un peu plus facile", avait déjà glissé Thierry Henry une semaine plus tôt, avant la rencontre face à Lille (4-3) lors de laquelle Mbappé faisait son retour en Ligue 1 après deux semaines d'absence. Mattéo Guendouzi, après le Classique, a aussi reconnu qu'il y avait "un PSG sans Mbappé et il y a un PSG avec Mbappé."