OM-PSG: Les Parisiens fêtés par leurs supporters

Après leur large victoire contre l'OM dimanche soir (3-0), les joueurs du PSG ont été accueillis par une centaine de supporters à Roissy, tard dans la nuit, dans les chants et la fumée des fumigènes.

Les supporters du Paris Saint-Germain avaient prévenu, vendredi lors de l'entraînement ouvert au public au Parc des Princes : "Une fois mais pas deux, soyez sans pitié avec eux". Il n'était pas question de perdre un deuxième Classique contre l'Olympique de Marseille, moins de trois semaines après l'élimination en Coupe de France au Vélodrome.

Ils ont été entendus : les Parisiens ont sévèrement balayé l'OM dimanche soir, 3-0 grâce à des buts de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Tard dans la nuit, ils étaient donc plus de 150 à attendre les joueurs à l'aéroport de Roissy, à leur retour de Marseille, pour célébrer cette victoire importante pour la suite du championnat et symbolique après un mois de février très compliqué.

Mbappé particulièrement célébré par les supporters

C’est tout un groupe qui s’est avancé vers ces supporters à la sortie de l’avion avec en chef de file Kylian Mbappé qui a été lourdement célébré par les fans parisiens présents dans le froid de Roissy. Le joueur du PSG auteur d'un excellent match hier avait le visage d'un enfant face aux fans qui scandaient son nom. A ses côtés, Presnel Kimpembe, blessé en cours de match hier, qui a célébré avec les supporters béquilles en l’air sur les chants du CUP. Les joueurs se sont ensuite pris par les épaules, tous ensemble ils ont chanté et fêté cette victoire face à l’OM. Donnaruma, Vitinha ou encore Marco Verratti affichaient un grand sourire face aux supporters du PSG. Christophe Galtier et ses adjoints ont aussi profité de ce moment qui arrive après une période plutôt difficile pour le club de la capitale.

Un groupe parisien rassemblé avant des échéances importantes à venir. "On espère que ça sera comme ça et encore plus nombreux", commente un supporter présent.

Même Presnel Kimpembe, béquilles à la main après sa blessure au tendon d'Achille, était présent pour les festivités. Une semaine après la victoire spectaculaire contre Lille, le PSG a confirmé sa marche en avant et regarde désormais vers le match retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 8 mars prochain, avec un peu plus d'espoir.