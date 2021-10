OM-PSG: "On était au-dessus d'eux", clame Guendouzi après le Classique

Mattéo Guendouzi s'est félicité du contenu du match de l'OM contre le PSG ce dimanche soir au Vélodrome (0-0). Mais au micro de Prime Video, le Marseillais a estimé que son équipe "méritait de prendre les trois points".

Mattéo Guendouzi en voulait plus. Juste après le coup de sifflet final du 101e Classique entre l'OM et le PSG, qui a vu les deux rivaux se quitter dos à dos ce dimanche soir au Vélodrome (0-0), le milieu de terrain marseillais a fait part de son amertume au micro de Prime Video.

"Dans l'ensemble on a fait un bon match, on a eu pas mal de situations", a estimé l'ancien d'Arsenal à nos confrères avant de rentrer aux vestiaires. "C'est un point pris, on voulait les trois points, on les méritait, on a été au dessus d'eux."

"Les arbitres ont pris les bonnes décisions"

Le Phocéen s'est également exprimé sur l'un des faits de match marquant de ce choc bouillant: le carton d'Hakimi. Le latéral du PSG a été expulsé pour une faute en position de dernier défenseur sur Ünder, qui filait au but (57e). "Je pense qu'il y a clairement carton rouge. Les arbitres n'ont pas été favorables ou pas, ils ont pris les bonnes décisions", a-t-il tranché.

"En fin de match, avec un joueur de moins, ç'a été plus difficile", a pour sa part concédé Marquinhos à Prime Video. "On a eu quelques bons moments dans le match, mais on a pas réussi à le tuer. A un de moins, le match était plus équilibré, on a essayé de contrer", a conclu le capitaine parisien.