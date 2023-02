OM-PSG: "Quelle claque !" la presse marseillaise assommée par Mbappé après le Classique

A l'image de La Provence, la déception est grande après la lourde défaite de l'OM face au PSG, dimanche soir au Stade Vélodrome (0-3) en clôture de la 25eme journée de Ligue 1. Pour les journaux provençaux et parisiens, ce choc se résume en un seul nom : Kylian Mbappé, auteur d'une nouvelle prestation monstrueuse et co-recordman des buts avec le club de la Capitale.

"Une fois mais pas deux", avaient averti les supporters du PSG avant le choc OM-PSG de dimanche soir. Battus (sans Mbappé) en 8eme de finale de la Coupe de France il y a un peu plus de 15 jours, les Parisiens ont remis les pendules à l’heure dimanche soir en championnat. Grâce à un Kylian Mbappé de feu, auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Lionel Messi, le leader du championnat a frappé un grand coup dans la course pour le titre en s'imposant 3-0 au stade Vélodorme.

Les très mauvaises notes de Balerdi et Bailly

"Quelle claque", titre en Une le quotidien provençal La Provence qui rêvait d'une nouvelle victoire et, pourquoi pas, d'une bagarre pour le titre. Dans ses notes, le journal n’épargne aucun joueur. Le mieux noté est Alexis Sanchez avec une note moyenne de 4,7/10 ("Il a été le seul à titiller l’arrière-garde du PSG"). En faillite face au duo Mbappé-Messi, Balerdi et Bailly écopent eux d’un cinglant 1,7/10.

"Coup de froid parisien sur l’OM", s’affiche en Une de La Marseillaise avec une photo de Mattéo Guendouzi, les mains sur les hanches, l’air impuissant après un but de Kylian Mbappé. Si le quotidien estime que le "Vélodrome a répondu présent", ce n’est pas le cas des joueurs d’Igor Tudor. La Marseillaise pointe le "cauchemar d’Eric Bailly" et regrette que Paul Lopez ait été "abandonné."

Mbappé "L'Empereur de Paris"

Pour la presse francilienne, c’est bien évidemment Kylian Mbappé qui est à l’honneur ce lundi matin. "Mbappé éteint Marseille et transcende Paris", titre en Une Le Parisien. "Alors, c’est qui le patron", interroge le quotidien qui attribue un 8,5/10 au nouveau co-meilleur buteur de l’histoire du PSG avec Edinson Cavani. Pour cet événement, Le Parisien consacre une pleine page aux stats XXL de "L’Empereur de Paris". L’occasion de rappeler que l’enfant de Bondy s’est déjà approprié six records avec le club de la Capitale, celui du plus grand nombre de buts donc (200) mais aussi celui du plus grand nombre de buts marqués en Coupe d’Europe (34), en un match (5 face à Pays de Cassel), du but le plus rapide (8 secondes face à Lille), du nombre de doublés (38) et du nombre de triplés (9).

Une photo de la joie du champion du monde 2018 au Vélodrome s’affiche en grand en Une de L’Equipe. "Planète Mbappé" titre le quotidien sportif qui donne un 9/10 à l’attaquant parisien, tout comme Le Figaro qui résume assez bien sa soirée : "Trop facile pour Mbappé."