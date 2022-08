OM : Rami présente Kaboré comme "une machine"

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Adil Rami a présenté Issa Kaboré, la recrue de l'OM qui devrait être la doublure de Jonathan Clauss dans le rôle de piston droit. Ancien coéquipier de l'international burkinabé, le champion du monde 2018 assure que le nouveau venu est "une machine".

La dernière recrue en date de l'OM se nomme Issa Kaboré. Le latéral droit, qui appartient à Manchester City, s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. International burkinabé aux 27 sélections, le joueur de 21 ans a déjà évolué en Ligue 1 la saison dernière, à Troyes, où il a côtoyé Adil Rami.

"Un soldat, comme vous les aimez"

Ancien marseillais, le champion du monde 2018 a livré un avis dithyrambique sur le nouveau renfort de l'OM, en s'adressant aux supporters dans une vidéo sur ses réseaux sociaux: "Pour ceux qui entendent doublure, ça fait mal mais le côté droit de Marseille est surpuissant, pendant 90 minutes il va faire mal. C'est une machine, un soldat comme vous les aimez."

"Le mec ne parle pas, ne bronche pas, se prend des coups et se relève. Il n'a pas peur d'aller au duel, a poursuivi Adil Rami sur Issa Kaboré. Par contre, il galope. J'ai essayé de lui apprendre défensivement sur certains placements mais il a encore une belle marge de progression. Mais il court, l'enc***."

Cet été, le club de Pablo Longoria a déjà recruté Jonathan Clauss, en tant que piston droit. Issa Kaboré sera donc en principe la doublure de l'international français. "Il s'en bat les steaks des critiques, il est là, fort mentalement et c'est un vrai guerrier. Il n'a pas peur, on devrait l'appeler comme ça", appuie encore Rami, sur l'aspect mental de Kaboré. Il ne reste plus qu'à confirmer sur le terrain, sous les ordres d'Igor Tudor alors que l'OM disputera prochainement la phase de groupes de Ligue des champions. De quoi permettre une rotation.