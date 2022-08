Mercato: Issa Kaboré signe ce mardi à l'OM

Après Jonathan Clauss, l'OM va enregistrer ce mardi la signature d'Issa Kaboré (21 ans), prometteur latéral de Manchester City. L'international burkinabé va s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

L'OM tient une nouvelle recrue. Selon nos informations, Issa Kaboré devrait signer officiellement son contrat avec l’OM ce mardi. Le défenseur de 21 ans, qui appartient à Manchester City, a déjà passé sa visite médicale la semaine dernière. Il s'engage sous la forme d'un prêt avec option d’achat, qui pourrait avoisiner les 20 millions d’euros, selon plusieurs sources. Il arrive à priori comme doublure de Jonathan Clauss, également recruté cet été.

Latéral offensif et agressif

A 21 ans, Issa Kaboré est une belle promesse du City group au poste de latéral (ou piston) droit. International burkinabé (27 sélections), le joueur a rapidement été jeté dans le grand bain du football. En D1 belge d’abord, à Malines, puis en Ligue 1 la saison dernière. Il a connu sa première sélection avec le Burkina Faso le 4 septembre 2019, à tout juste 18 ans.

Lors de la CAN 2022, il se démarque de ses coéquipiers et fait partie des meilleurs Burkinabés: il offre même trois passes décisives durant la compétition. Prêté la saison dernière par Manchester City à Troyes, le cousin de Charles Kaboré, lui aussi passé par l'OM, a l’expérience de la Ligue 1, et son temps d’adaptation devrait par conséquent être raccourci. Comme Jonathan Clauss, c’est un pur piston avec les avantages et les petits inconvénients du profil.

Latéral moderne, Issa Kaboré dispose toutefois d’un niveau technique supérieur à la moyenne, qu’il sait mettre au service des offensives de son équipe, en portant systématiquement le danger sur son côté droit. Très rapide, il a une capacité d’explosivité assez exceptionnelle lui permettant de faire presque systématiquement la différence. Très à l’aise dans le un contre un, il compense son physique un peu frêle par une grosse agressivité, en la poussant parfois à la limite.