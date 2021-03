OM: Ravanelli était proche d'un retour au club en janvier

Joueur de l'Olympique de Marseille de 1997 à 2000, Fabrizio Ravanelli était tout proche de faire son retour au sein du club phocéen en janvier 2021. L'Italien a affirmé que l'OM avait pensé à lui et Walter Mazzarri pour prendre la succession d'André Villas-Boas, finalement remplacé par Jorge Sampaoli.

Fabrizio Ravanelli ne s'en est jamais caché: un retour à l'OM, où il a évolué durant sa carrière de joueur entre 1997 et 2000, lui plairait grandement. Ce samedi, l'ancien attaquant italien a dévoilé avoir été tout proche de signer à Marseille en janvier, alors que le club réfléchissait déjà à l'après-Villas-Boas.

L'entraîneur portugais n'avait pas encore présenté sa démission mais la direction du club envisageait déjà la suite. Et aurait, selon Ravanelli, pensé à lui et à son compatriote italien, Walter Mazzarri. "Oui, j'étais proche de signer à Marseille en janvier, mais à la place de Mazzarri et moi, le club a choisi quelqu'un d'autre", a expliqué Ravanelli à beIN Sports.

"J'espère qu'il y aura une nouvelle chance de revenir à Marseille"

En juin dernier, Ravanelli s'était déjà porté candidat pour devenir le "Head of Football" de l'OM que le président Jacques-Henri Eyraud cherchait activement. Finalement, le club phocéen avait opté pour Pablo Longoria, désormais président du club. Et n'a donc pas retenu le duo Mazzarri-Ravanelli, lui préférant l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli.

"C'est un choix avec lequel je suis d'accord, que j'ai compris. J'ai besoin de patience, ce genre de choix doit être accepté", indique Ravanelli, qui espère toujours un retour dans son club de cœur: "J'espère que dans le futur, il y aura une nouvelle chance de revenir à Marseille".