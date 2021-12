OM-Reims: quand Kamara s’attend à prendre un rouge, avant d’être averti

Boubacar Kamara a semblé prendre la direction du vestiaire après une grossière faute en position de dernier défenseur, mercredi lors d’OM-Reims. Mais le défenseur a seulement été averti, visiblement à sa grande surprise.

L’arbitrage très controversé de M.Letexier lors d’OM-Reims (1-1) a donné lieu à un furtif moment de flottement en fin de match. Quelques instants après l’égalisation marseillaise sur penalty, l’équipe de Jorge Sampaoli s’est procurée une dernière grosse frayeur (90e+8). Sur une passe mal assurée de Luan Peres, Hugo Ekitike s’est saisi du ballon juste avant le rond central avant de se projeter vers le but adverse. Après avoir poussé son ballon, il s’est fait arrêter par un tacle et un plaquage de Boubacar Kamara, pris de vitesse et en position de dernier défenseur.

La faute de Boubacar Kamara sur Hugo Etikite © Capture Prime Vidéo

Kamara visiblement surpris de ne recevoir qu'un jaune

Au moment de se relever, le jeune défenseur marseillais a fait quelques pas en direction des vestiaires, comme s’il s'attendait de recevoir un carton rouge. Une sanction qui semblait logique puisqu’il a annihilé une vraie action de but. Mais M.Letexier l’a finalement seulement averti, semble-t-il, à la grande surprise de l’international Espoirs qui a repris sa place en charnière. La décision de l’arbitre fait partie des nombreuses récriminations rémoises.

Boubacar Kamara semble se diriger vers les vestiaires comme s'il s'apprêtait à recevoir un carton rouge © Capture Prime Vidéo

Boubacar Kamara s'en sort finalement très bien avec un carton jaune © Capture Prime Vidéo

Le club champenois a ainsi dénoncé le penalty accordé à Marseille en fin de match, quelques minutes après un autre annulé en leur faveur après une intervention limite de Duje Caleta-Car sur Ekitike. "Je n’ai pas revu les images mais à chaud, on se fait un peu voler, a réagi Yunis Abdelhamid, le capitaine du Stade de Reims, au micro de Prime Video après le coup de sifflet final. Andrew (Gravillon) est au duel à la tête, il ne regarde que le ballon, il ne regarde pas Payet. C’est compliqué de se faire avoir sur une erreur comme ça."

"La dernière décision de l'arbitre nous prive de la victoire, a aussi regretté l’entraîneur Oscar Garcia Si tu as la personnalité pour siffler pour Marseille, tu dois l'avoir pour siffler l'autre." L’OM, non plus, n’a pas apprécié le comportement de l’arbitre à l’instar de Dimitri Payet qui a dénoncé des "mauvaises décisions" et "les fois où l’arbitre ne nous parle pas correctement".