OM-Reims: Payet se plaint de la communication de l'arbitre

Dimitri Payet a dénoncé la manière de parler aux joueurs de l’arbitre, François Letexier, lors du match nul entre l’OM et Reims (1-1), mercredi à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1.

L’OM et Reims se sont quittés sur un score de parité (1-1) et avec le même sentiment de rancœur contre l’arbitrage de M.Letexier, mercredi. Mais pas pour les mêmes raisons. Les visiteurs, qui menaient, ont dénoncé les décisions de l’arbitre d’avoir accordé un penalty à Marseille, après en avoir annulé pour eux quelques minutes plus tôt. Ils peuvent aussi s’étonner de la clémence accordée à Boubacar Kamara, seulement averti dans les arrêts de jeu pour une faute comme dernier défenseur.

Côté marseillais, c’est la manière de s’adresser aux joueurs de l’arbitre qui a crispé les débats. Pour Dimitri Payet, l’expulsion de Bamba Dieng pour un violent tacle sur Thomas Foket résulte d’ailleurs d’une grande frustration née du scénario du match et de la manière de diriger le match par M.Letexier.

"L’arbitre ne nous parle pas correctement"

"Le match était plutôt calme et on a l’impression que certaines mauvaises décisions ou les fois où l’arbitre ne nous parle pas correctement… on s’énerve et on s’agace et d’un coup ça dégénère, regrette l’international français, auteur de l’égalisation sur penalty dans les arrêts de jeu. Malheureusement, ça tombe sur Bamba mais on ne va pas lui en vouloir parce qu’à cet âge-là, on fait parfois ce genre de geste. Ça lui servira d’expérience. On ne lui en veut pas pour ça. Si ça avait été moi, ça aurait été plus grave parce que j’ai de la bouteille. Des fois, les matchs dégénèrent et on n’y est pour rien. On est dans le jeu et quand on perd, ça n’arrange pas."

Payet a ensuite précisé ses propos sur la manière de s’exprimer de l’arbitre. "Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement, d’autres moins, explique-t-il. Et d’autres qui ne vous parlent pas du tout. Il faut s’adapter mais ce n’est pas évident."