OM – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, Rennes se déplace au stade Vélodrome pour affronter l’OM. Les deux clubs se retrouvent pour la huitième journée de championnat. Alors ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Rennes !

L’OM reprend le chemin de la Ligue 1 Uber Eats après sa deuxième défaite en Ligue des Champions, ce mardi contre l’Eintracht Francfort (0-1). Toutefois, les hommes d’Igor Tudor sont invaincus en Ligue 1 et suivent de près le PSG.

Offre Prime Video Regardez OM - Rennes ! Profitez de l'offre Prime Video pour voir le match OM - Rennes ! J'en profite

En effet, l’OM est second avec le même nombre de points que le PSG. En face, Rennes a remporté 3 victoires et obtenu 2 matchs nuls depuis le début de la saison. Ainsi, Bruno Génésio et ses hommes se placent en sixième position, juste derrière l’OL. Alors ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Rennes !

Regardez le match OM – Rennes ce week-end !

Ce dimanche 18 septembre à 15 heures, vous pouvez regarder le match OM – Rennes en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous retrouvez 80 % des rencontres de la Ligue 1 Uber Eats en direct ou en replay, via l’offre d’abonnement mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois. Vous avez également la possibilité de souscrire l’offre saison Le Pass Ligue 1 au prix de 99 euros par an. Dès l’inscription, vous profitez de l’ensemble des contenus de la chaîne. Les matchs et les émissions sont diffusés en direct sur le support de votre choix. Par ailleurs, la chaîne Le Pass Ligue 1 a choisi Thierry Henry et de nombreux autres spécialistes du football français pour animer les programmes d’avant et après match. D’autre part, les rencontres jouées en simultané peuvent être regardées en multiplex ou en intégralité.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.