OM-Rennes: comment Steve Mandanda a retrouvé le sourire, loin de Marseille

Trois mois après avoir quitté l'OM, Steve Mandanda va retrouver son ancien club et le Vélodrome ce dimanche en Ligue 1 avec le maillot du Stade rennais (15h). Un match qui s'annonce fort en émotions pour le gardien, heureux dans sa nouvelle vie en Bretagne, loin de la ferveur du Sud.

"Dire que je n'y pense pas, ce serait mentir... Je sais que c'est un retour qui sera particulier pour moi, mais chaque chose en son temps". C'était mercredi dernier. Steve Mandanda était devant la presse au Roazhon Park pour la conférence d'avant-match de Ligue Europa avant Fenerbahçe. Evidemment interrogé sur le match de ce dimanche (15h) à Marseille, face à son club, le gardien ne s'épanchera pas. Depuis le début de la saison, il refuse les nombreuses demandes d'interviews cultivant sa discrétion habituelle, particulièrement quand le sujet de l'OM et de son départ est au cœur des questions.

Face à une nouvelle relance, Mandanda lancera tout de même: "Je suis venu ici à Rennes avant tout dans l'optique de prendre du plaisir et d'être sur le terrain, être dans un endroit où (il cherche ses mots) on se sent... important". Pas de rancoeur à voir dans cette phrase mais simplement un état de fait. A 37 ans, Steve Mandanda ne se voyait pas repartir sur une saison en tant que numéro 2. Relégué dans la hiérarchie derrière Pau Lopez par Jorge Sampaoli, il ne pouvait se contenter de 20 matchs comme la saison dernière dont seulement 9 en Ligue 1, lui l'homme qui aura porté 613 fois le maillot de l'OM.

Bourigeaud: "Est-ce qu'il a le mal du pays? Non, je ne pense pas"

Courtisé avec insistance par le Stade rennais depuis des mois et notamment en contact direct avec Bruno Genesio, Mandanda a donc sauté le pas et mis le cap vers la Bretagne après 14 saisons passées à Marseille. S'il voulait de la considération, il a été servi débarquant à Rennes comme titulaire indiscutable bien sûr et même comme leader de vestiaire. Un rôle qu'il prend à cœur sans forcer sa nature. "Steve, c'est la force tranquille, décrit Benjamin Bourigeaud. Il a cette stature. Il en impose dans un vestiaire. On sent son expérience, son vécu et ça fait du bien. Est-ce qu'il a le mal du pays? Non, je ne pense pas. Il s’acclimate vite. Il est blagueur et participe à la vie du groupe mais quand il prend la parole, ce n’est jamais pour rien".

Mandanda semble en effet avoir retrouvé le sourire. En témoigne la célébration après sa passe décisive pour Flavien Tait lors de la victoire face à Auxerre (5-0) le week-end dernier où ses coéquipiers sont venus lui sauter dans les bras, avec un Mandanda hilare qui en fin de match se prête ensuite au jeu des selfies avec des supporteurs en tribune. "Le changement après tant d'années n'est pas simple mais je me sens très bien accueilli, appuyait t-il au micro de RMC Sport en milieu de semaine. Les partenaires sont top avec moi, en plus ils sont jeunes. Le staff pareil et les gens dans la ville sont très accueillants donc pour moi c'est un plaisir d'être là. Je suis vraiment heureux."

Il apprécie le cadre de vie plus calme et détendu

En privé, Mandanda avoue apprécier un cadre de vie plus calme et détendu. D'un naturel assez casanier, le gardien qui loge pour le moment dans une maison meublée et n'a pas encore trouvé le lieu de vie à son goût dans l'agglomération rennaise n'a pas eu non plus beaucoup le temps de visiter la ville et ses alentours. Mais dans ses rares sorties, il apprécie de pouvoir se balader tranquillement avec des supporteurs plus calmes, moins passionnés.

Son fils l'a également rejoint à Rennes, intégrant les U14 du Stade rennais depuis le début de saison. Il était d'ailleurs ramasseur de balle lors de la victoire face à l'AJA et a pu s'offrir un tour d'honneur et un clapping devant le Roazhon Celtic Kop avec son papa. Pour un équilibre quasi parfait, reste maintenant à Mandanda à trouver où pratiquer dans sa nouvelle ville son autre grande passion: le paddle.

Le Vélodrome devrait chanter pour "El Fenomeno"

A l'heure des retrouvailles imminentes avec l'OM, comment Mandanda sera t-il accueilli par le Vélodrome? Son ancien coéquipier Pape Gueye n'imagine pas autre chose qu'une ovation pour l'ancienne idole des supporteurs. "Je suis très content de le revoir, ça va me faire un peu bizarre de jouer contre lui, racontait t-il vendredi en conférence de presse. Personnellement avec Steve, j’échange souvent sur les réseaux ou nos numéros. Je l’ai félicité pour sa passe décisive. Je suis très proche de lui, il m’a beaucoup aidé à mon arrivée. Steve c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour ce club, l’amour qu’il a eu et qu’il a encore pour ce club. J'espère et je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit, chez lui".

Les groupes de supporteurs ne pensent pas autrement. Selon plusieurs échos venus des virages du Vélodrome, la chanson à la gloire de Mandanda "Il Fenomeno" devrait être entonnée avant le match lorsqu'il viendra s'échauffer et sûrement à la fin du match car Mandanda ira évidemment saluer les groupes de supporteurs avant, assure t-il, de s'arrêter devant les journalistes marseillais pour peut-être se livrer un peu plus sur la fin de son histoire d'amour avec l'OM.