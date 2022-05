OM-Feyenoord: Sampaoli fait le bilan de la concurrence des gardiens Lopez-Mandanda

Interrogé sur la rotation des gardiens mise en place depuis le début de la saison, avant la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord (jeudi à 21h), Jorge Sampaoli a jugé mercredi que le système avait porté ses fruits.

Jorge Sampaoli persiste et signe. Face aux journalistes, à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence, le coach de l’Olympique de Marseille a justifié la mise en place d’une rotation depuis le début de la saison au poste de gardien.

La Ligue 1 pour Pau Lopez (29 titularisations en Ligue 1), la Coupe d’Europe pour Steve Mandanda (7/7 titularisations en C4, six en Ligue 1. Les prestations moins convaincantes de Pau Lopez ces dernières semaines semblaient accréditer l’idée qu’un tel système avait tendance à affaiblir les gardiens sur le long terme.

"Aucun problème à assumer des erreurs"

"Je ne sais pas si ça peut les affaiblir ou les fragiliser", a hésité Sampaoli en conférence de presse. "J'allais laisser Steve pour le match de Lyon, mais j’ai parlé avec lui et il m’a dit qu’il voulait arriver en forme ici, donc c'est Pau qui a joué", a-t-il confié, confirmant ainsi sa volonté de faire enchaîner le vétéran olympien. Tombé en disgrâce en début de saison aux yeux de son entraîneur et du staff, Mandanda avait subi un déclassement soudain, avant de revenir dans les petits papiers de son coach à la faveur de prestations solides en Ligue Europa Conférence.

"Je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à la faire, je dirais que ça ne les gêne pas, a estimé Sampaoli. Je n'ai pas l'impression que ça les dérange. Je l’assumerais si je me rendais compte que c'était une mauvaise décision, je n'ai aucun problème à assumer des erreurs. Mais je crois en l'occurrence que les deux ont fort bien répondu tout au long de la saison. Et que par leurs capacités ils ne se sont pas vus affecter par cette rotation."