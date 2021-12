OM: Rothen juge le traitement réservé à Mandanda "désolant"

Jérôme Rothen n’apprécie pas la gestion des gardiens de but à l’OM, dont souffre Steve Mandanda, et l’a fait savoir dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC.

Jorge Sampaoli a noyé le poisson mardi, à la veille du dernier match de l’année, contre le Stade de Reims (ce mercredi à 21h), assurant aux journalistes présents en conférence de presse ne rien savoir d’éventuelles velléités de départ de Steve Mandanda (36 ans), relégué au rang de n°2 cette saison dans la hiérarchie des gardiens de l’OM, derrière l’Espagnol Pau Lopez. Mandanda s’était préparé à affronter la concurrence, mais l’international a la sensation de ne jamais avoir été en capacité de faire le match, et vit très mal cette situation, qu’il peine à comprendre.

"Il n'y a jamais eu de concurrence"

En manque de temps de jeu et d’explications claires de la part de son entraîneur, Steve Mandanda a réclamé et obtenu un entretien avec son entraîneur. Pour comprendre ce que Sampaoli envisage pour lui à ce poste de gardien de but, et s’assurer qu’il est bel et bien devenu, dans l’esprit du technicien argentin, un numéro 2. "Si c’est le cas, je pense que Mandanda trouvera une solution", pense Jérôme Rothen, qui n’en est pas moins sévère avec la méthode utilisée par les dirigeants olympiens.

"Je trouve ça désolant", a-t-il égratigné dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC, estimant que le traitement réservé à "un passionné de l’OM" était un mauvais message envoyé à la nouvelle génération. "Il n’y a jamais eu de concurrence, ils se sont toujours cachés derrière le fait qu’ils recrutaient un gardien de très haut niveau, a-t-il appuyé. Ils ont eu peur de la réaction de Mandanda et du public. Mandanda reste une figure incroyable à Marseille. S’ils avaient pris cette décision radicale d’entrée, on aurait pu le comprendre mais ils ont manqué de franchise et de sincérité."