OM: Sampaoli très évasif sur le cas Mandanda

Interrogé sur les craintes de Steve Mandanda, qui voit son temps de jeu s’éroder cette saison, au profit de Pau Lopez, le coach de l’OM, Jorge Sampaoli, a préféré esquiver le sujet mardi, en conférence de presse.

Steve Mandanda vit mal sa situation à l’OM. Relégué au second plan derrière Pau Lopez, que Jorge Sampaoli semble lui préférer cette saison, l’international français souhaiterait, selon nos informations, obtenir des explications auprès de son entraîneur pour comprendre cette relégation soudaine et subie dans la hiérarchie des gardiens.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, Steve Mandanda a besoin de réponses afin d'opérer un dernier virage dans sa carrière. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, à la veille du dernier match de l’année, contre le Stade de Reims, Sampaoli a préféré éluder la question: "Je pense que c‘est plus à lui de répondre à cette question, il ne m’a rien dit. Il ne m'a transmis aucune inquiétude à ce sujet."

Compléter l'effectif pour jouer les premiers rôles en Ligue 1

Beaucoup plus loquace sur le mercato, surtout dans le sens des arrivées, Jorge Sampaoli a estimé que le club aurait tout intérêt à recruter deux ou trois joueurs pour répondre à une attente populaire qu’il faut prendre en compte, selon lui: "Cela fait trop longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. Il y a toujours des exigences populaires autour du club. Nous sommes arrivés après des incidents violents. Je lie toutes ces exigences à mes demandes pour le marché des transferts. Il y a un budget qui ne dépend pas de moi, on pense qu’il nous manque deux ou trois jours pour compléter cet effectif, on pensait le faire en janvier. Si le club peut le faire c’est bien, sinon on fera avec les joueurs à disposition."