OM: McCourt a "trop subi" selon Rothen, qui lui reproche des changements tardifs

Consultant pour RMC Sport, Jérôme Rothen a estimé ce vendredi que la nomination de Pablo Longoria au poste de président de l'OM est une "bonne nouvelle" pour le club. Mais les changements opérés par Frank McCourt sont un peu tardifs selon l'ancien milieu de terrain.

Frank McCourt a procédé à des changements dans l'organigramme de l'OM. Au poste de président depuis l'arrivée de l'actionnaire américain il y a quatre ans et demi, Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria ce vendredi.

Eyraud restera néanmoins au sein du club, mais placardisé dans un rôle de président de directoire. En parallèle, Jorge Sampaoli a été intronisé comme le nouvel entraîneur phocéen, avec un contrat portant jusqu'en juin 2023. "Dans tous les cas, je pense que c'était la recrue de Longoria, même quand Eyraud était président parce qu'il avait pris les commandes du sportif, a estimé Jérôme Rothen sur RMC. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'OM."

Rothen: "Ils ont perdu un peu de temps"

Face à la colère des supporters, Frank McCourt a prévu aussi de se rendre ces prochains jours à Marseille pour rencontrer les différents groupes. "Il fallait faire du tri ailleurs, McCourt est en train de le faire. Il a mis beaucoup de temps à réagir, a évoqué Rothen sur la décision de remplacer Eyraud. Il a subi beaucoup trop les évènements en restant loin de Marseille... Il vient, il va faire une lettre. Il y a des actes, c'est tout à son honneur mais ils ont perdu un peu de temps."

Arrivé dans un rôle de directeur sportif, Pablo Longoria prend donc du galon, nommé président de l'OM à 34 ans. "Il est ambitieux, il va prendre ce rôle à coeur. Il a dû avoir une bonne discussion avec McCourt. J'ai déjà échangé avec lui, c'est quelqu'un qui connaît bien le football et a ses idées dans la tête, elles sont très claires, a noté Rothen. De ce côté-là, c'est une bonne nouvelle qu'il prenne plus de poids à l'OM. Après, c'est le rectangle vert et il faudra que Sampaoli trouve les armes pour relancer la machine."

Pour le premier match du mandat Longoria ce dimanche (21h) face à l'OL en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Nasser Larguet devrait assurer une dernière fois l'intérim. Et ce, en raison de contraintes sanitaires qui empêchent Jorge Sampaoli d'arriver plus tôt en provenance du Brésil.