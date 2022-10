OM: sa vision du management, ambiance en interne... Longoria explique le fonctionnement du club

Invité de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, le président de l’OM, Pablo Longoria, a expliqué en détail comment le club phocéen est organisé.

Pablo Longoria l’avoue : "La saison dernière a été un moment compliqué." Invité de Rothen s'enflamme jeudi sur RMC, le président de l’OM a vécu un exercice 2021-2022 qui lui a pompé beaucoup d’énergie malgré une belle 2eme place en Ligue 1 : "Avec la casquette de président, je parlais beaucoup avec l’entraîneur (Jorge Sampaoli), je m’occupais de sa gestion. J’ai fini la saison avec beaucoup de fatigue."

L’Argentin parti cet été, l’OM s’est réorganisé sous l’impulsion de son jeune patron espagnol : "Après on a pris une meilleure décision en se demandant comment bien structurer le club avec un directeur qui doit faire la gestion du coach (Igor Tudor) dans son quotidien. C’est David Friio. Il est en contact avec les joueurs, le coach. Il est présent à tous les entraînements. Il est comme un chef du club en contact permanent avec le coach et les joueurs. Hier par exemple (mercredi), il a diné avec Igor Tudor, ils se sont amusés. Il m’a raconté un peu la soirée."

"Ne pas être dans le quotidien me permet de prendre la meilleure décision"

Et Longoria de poursuivre sur l’organisation à l’Olympique de Marseille : "Il y a Javier Ribalta. Il était à Parme, il a travaillé à la Juve, Manchester United, au Zénith. C’est le directeur du football. C’est lui qui doit avoir la stratégie du football au niveau du club. Pour le centre de formation, pour l’équipe première, il faut penser à ce qu’on doit faire et réfléchir avec une ambition différente de quelqu’un qui est dans le quotidien comme le directeur sportif."

Et Pablo Longoria alors ? "J’arrive après avec toujours l’ambition dans le football car je suis né comme recruteur, poursuit l'Espagnol. Cette vision du football me permet peut-être de prendre des décisions qui connectent celles au niveau de l’institution, du business… Tout doit être connecté autour du football. Ne pas être dans le quotidien me permet de prendre de la hauteur et de prendre la meilleure décision. Et d’aider Javier et David dans les petits détails de la gestion mais surtout intervenir quand les problèmes sont forts ou quand il faut prendre des décisions importantes." Et Longoria de conclure avec enthousiasme :"Et surtout donner de l’argent à Javier et David pour faire une équipe ! J’aime la direction que prend le club. Nous sommes en train de nous ré-organiser comme une vraie institution. Je suis très content du travail avec mon équipe."

Enfin, Pablo Longoria a également répondu sur l'ambiance qui serait tendue en interne, notamment avec les joueurs. "On parlait des joueurs qui n'étaient pas contents cet été. Je peux vous dire que c'était trois ou quatre joueurs. Pas 20 joueurs."