OM: Sampaoli confie son "inquiétude" au sujet de la cascade de blessures

Si l'OM a gagné à Lorient ce dimanche en Ligue 1 (3-0) pour reprendre la deuxième place, il a aussi enregistré de nombreuses blessures, notamment dans le secteur offensif. De quoi inquiéter son entraîneur Jorge Sampaoli avant les deux derniers matchs contre Rennes et Strasbourg.

C'est une belle victoire, mais une victoire à la Pyrrhus, aussi. Alors qu'il restait sur trois matchs sans succès toutes compétitions confondues et une élimination en Ligue Europa Conférence, l'OM a réagi ce dimanche sur la pelouse de Lorient (3-0) pour reprendre la deuxième place en Ligue 1 avec trois points d'avance sur Monaco, et six sur Rennes, qui compte un match en moins. Mais il a aussi rempli, un peu plus, son infirmerie.

Déjà privé de Dimitri Payet (jusqu'à la fin de saison), d'Arkadiusz Milik et d'Amine Harit pour la rencontre, sans compter les absences longue durée de Konrad de la Fuente ou Leonardo Balerdi, Marseille a enregistré ce dimanche les blessures de Cédric Bakambu, Duje Caleta-Car, Bamba Dieng et Gerson. De quoi logiquement préoccuper Jorge Sampaoli, avant les deux derniers matchs de L1 contre Rennes et Strasbourg.

"La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse"

"Je partage votre inquiétude (au sujet des blessés), a confié le technicien argentin en conf de presse au Moustoir. Les joueurs ont joué beaucoup de matchs, il y a de la fatigue accumulée, on sort d’une rencontre intense contre le Feyenoord… La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse de toutes, les autres on ne sait pas trop, on va devoir évaluer tout ça à notre retour à Marseille. C’est la fin de saison, ça se sent, on a peut-être un effectif un peu court en ce moment, mais on est contents de cette victoire."

Si Sampaoli "espère" récupérer au moins Milik et Harit pour le voyage à Rennes samedi, il ne veut ainsi pas trop se projeter. "On va voir dans la semaine qui pourra participer à ce match", a-t-il répété, le visage un peu fermé.

Celui-ci s'est en revanche éclairé au moment d'évoquer quelques instants plus tard la performance du jour. "Je suis satisfait de la forme, j’ai aimé la manière, a poursuivi le coach marseillais. L’équipe a joué 90 minutes au football, avec le ballon, tout le temps. Lorient n’a pas tiré une seule fois au but de Mandanda. La meilleure réponse après Feyenoord, c’était de jouer au football, on l’a fait, on a montré de la personnalité."