OM: Sampaoli explique comment il a relancé Payet

Après une première partie de saison compliquée, le meneur de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet, est de retour en grande forme. Un come-back qui s’explique en partie par la confiance que lui accorde son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli. L’Argentin s’est exprimé sur son joueur ce jeudi à la veille d’un déplacement à Strasbourg, en ouverture de la 35eme journée de Ligue 1.

A Reims, il a crevé l’écran. Comme aux plus belles heures de sa carrière. Souvent décevant cette saison et critiqué voire moqué sur son poids, Dimitri Payet est désormais affûté. Il a surtout retrouvé le sourire. Double buteur en Champagne où l’OM s’est imposé 3-1 signant un quatrième match de rang sans défaite, le meneur de jeu réunionnais (34 ans) a relancé sa saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, arrivé à Marseille en mars à la place d’André Villas-Boas.

Mais comment l’Argentin s’y est-il pris pour rebooster son joueur ? "Par rapport à sa carrière, il faut comprendre le pourquoi de ses irrégularités, lui donner les outils pour que cela ne se reproduise plus, pour que le football soit à la hauteur de ses diverses autres tentations, que ce soit sa priorité, a répondu l'intéressé jeudi en conférence de presse. C'est difficile pour les footballeurs aujourd'hui et c'est à nous de leur donner les outils pour maintenir le niveau de concentration au-dessus du reste."

"Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place"

C’est donc avec un Payet retrouvé et des rêves de Ligue Europa que l’OM s’apprête à défier Strasbourg, vendredi soir en ouverture de la 35eme journée de Ligue 1. "Il est de plus en plus en forme mentalement, c'est le plus important, observe Sampaoli. Il progresse au niveau des passes (8) et des buts (7). Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place. Il est enthousiaste à ce sujet. Le plus difficile pour un entraîneur est de faire en sorte que cela dure dans le temps. Je crois en ses capacités et j'espère qu'il va continuer à progresser." L’Olympique de Marseille est à la 6eme place de Ligue 1 à un point de la 5eme place occupée par le RC Lens.