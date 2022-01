OM: Sampaoli savoure la rentrée parfaite de Bakambu à Lens

Nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu a fait ses débuts à Lens, ce samedi. Entré en jeu à la 75e, le Congolais a marqué deux minutes plus tard pour consolider le succès des siens (0-2).

Difficile de faire une entrée plus décisive. Pour ses débuts avec le maillot de l’Olympique de Marseille, Cédric Bakambu a mis 2 minutes et 38 secondes pour trouver le chemin des filets. Entré en jeu à la 75e ce samedi face à Lens, pour la 22e journée de Ligue 1, le Congolais a inscrit son premier but à la 77e, offrant ainsi la victoire à ses nouveaux coéquipiers. De quoi donner pleine satisfaction à son entraineur, Jorge Sampaoli.

"C’était un petit risque (de le faire entrer) après sa période d’inactivité, a avoué le technicien argentin. On a pensé que sa vitesse pouvait nous apporter quelque chose sur 15-20 minutes et ça a aidé. Il est loin de son meilleur niveau, y compris physique, pour faire face à un tel championnat, mais il nous a donné beaucoup de joie." Bakambu n’avait pas disputé le moindre match officiel en club depuis août 2021, alors qu’il évoluait encore au Beijing Guoan, en Chine.

Bakambu ravi

"Franchement, c’est top. Je rentre et j’ai l’opportunité d’être décisif, a réagi l’attaquant devant les caméras de Canal +. Il faut souligner le bon travail de l’équipe. On a été sérieux dès la première minute et je suis très content de ces trois points. On a une bonne assise défensive, une bonne possession, ça laisse la place aux attaquants pour être décisifs." Rieur tout au long de l’entretien, il s’est réjoui d’enfin faire une interview télévisée en français, sept ans après sa dernière rencontre en Ligue 1.

Libre depuis le 31 décembre, Bakambu a signé à l’OM le 13 janvier et a pu faire une semaine d’entrainement avec le groupe avant ce retour à la compétition. Il pourrait très vite monter dans la hiérarchie des attaquants phocéens: avec un but en Ligue 1, il a déjà rattrapé Arkadiusz Milik cette saison en championnat. Vivement critiqué pour son inefficacité ces dernières semaines, le Polonais n’est même pas entré en jeu ce samedi.