OM: "Sous-estimé" et "fantastique", Tudor déclare sa flamme à Rongier

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Lille en Ligue 1 (7e journée, ce samedi à 21h), Igor Tudor a loué les qualités de Valentin Rongier, dont il devra se passer contre le LOSC.

S’il veut atténuer la déception de son absence contre Lille, Valentin Rongier peut visionner le replay de la conférence de presse de son entraîneur. Face aux journalistes, ce vendredi à la veille de la septième journée de Ligue 1 contre les Dogues (ce samedi à 21h), Igor Tudor a dressé un portrait plus que flatteur de son polyvalent milieu de terrain, suspendu face au LOSC à cause d’une accumulation de cartons jaunes.

"Rongier me donne tout. Il est intelligent, il enchaîne les courses et a autant de qualités offensives que défensives, a loué le technicien croate. Si je peux être honnête, je pense qu’il est peut-être sous-estimé par les médias et le public, car c'est vraiment un joueur fantastique."

Tudor annonce du changement contre Lille

Sans donner l’identité de celui qui remplacera l’ancien Nantais dans l’entrejeu, Tudor a assuré qu’il y aurait des changements dans le onze aligné pour affronter Lille, notamment pour faire souffler certains éléments à trois jours de la deuxième journée de Ligue des champions contre Francfort (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1).

Depuis le début de la saison, Rongier est un homme de base du système Tudor. Le milieu de terrain a débuté les sept rencontres officielles jouée par l’OM et n’est sorti en fin de match qu’à deux reprises. Face à Lille, son activité va manquer.