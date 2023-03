OM: "Un joueur de l'équipe nationale", Tudor milite pour la convocation de Rongier chez les Bleus

Igor Tudor a clamé son admiration pour Valentin Rongier ce dimanche avant d'affronter Strasbourg en Ligue 1 . Et l'entraîneur de l'OM estime que son capitaine devrait être appelé en équipe de France par Didier Deschamps.

L'histoire d'amour entre Valentin Rongier et Igor Tudor se poursuit. Alors que les deux hommes ont l'habitude de se jeter mutuellement des fleurs, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est allé plus loin encore dans ses propos sur son milieu de terrain, en déclarant ce dimanche avant le match contre Strasbourg en Ligue 1 qu'il méritait d'être appelé en équipe de France.

"Un garçon qui a énormément de qualité"

"Pour être honnête avant de venir à Marseille je ne le connaissais pas beaucoup, mais pour moi c'est un joueur de l'équipe nationale, a expliqué Igor Tudor sur Prime Vidéo. C'est une grosse liste qui va arriver, mais c'est un garçon qui a énormément de qualités."

Ce n'est pas la première fois que le technicien croate vante le talent du milieu de terrain français, qui a évolué à plusieurs postes cette saison, dont celui de défenseur lors de la victoire de l'OM face au PSG en Coupe de France (2-1). "Avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu."

"Pour moi, c’est que du bonus"

Valentin Rongier sera-t-il donc le prochain Marseillais appelé en équipe de France? Alors qu’il a vu Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout s’envoler au Qatar pour disputer la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain de l’OM n’a jamais semblé aussi proche des Bleus. Devenu un véritable cadre de la formation phocéenne, il multiplie les prestations étincelantes depuis de nombreuses semaines.

Interrogé dans l'After Foot sur RMC fin février, l'ancien Nantais avait répondu: "C’est un objectif sans l’être. Pour moi, ce n'est que du bonus. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant: 'Il faut que tu sois appelé'. Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur".