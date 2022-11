OM: "Il vaut mieux qu’ils gagnent…", Di Meco inquiet de la réaction du Vélodrome en cas d'échec contre l'OL

Après sa terrible déconvenue en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer ce dimanche en remportant le choc de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais (20h45). Pour Eric Di Meco, le faux-pas est interdit.

Plus que jamais, l’Olympico sent la poudre. Ce dimanche, quatre jours après son élimination de toutes les compétitions européennes à la suite de sa défaite contre Tottenham lors de la 6e journée de Ligue des champions (1-2), l’OM défie l’OL au Vélodrome pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 (20h45). Englués dans une spirale négative (quatre défaites, un nul sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues), les Phocéens sont dos au mur face à l’un de leurs plus grands rivaux.

Di Meco: "Ça peut devenir compliqué..."

En cas de faux-pas, la patience des supporters, qui se sont contentés de quelques sifflets après la défaite face aux Spurs, pourrait bien atteindre ses limites. "Le Vélodrome va être mobilisé, a estimé Eric Di Meco dans le Super Moscato Show, sur RMC, ce jeudi. Après Tottenham, les joueurs ont fait un tour pour saluer les supporters. Il y avait de la déception, mais il n’y avait pas de haine. Donc dimanche, ce sera la folie, encore. Par contre, il vaut mieux qu'ils gagnent pour eux parce que sinon, ça peut devenir compliqué…", a estimé l’ancien joueur de l’OM.

Maintenant qu’ils n’ont plus rien à jouer sur la scène européenne, les Marseillais doivent à tout prix se concentrer sur le championnat. L’OM n’a plus remporté le moindre match de Ligue 1 depuis le 30 septembre dernier (3-0 contre Angers) et compte désormais six points de retard sur Lens, dauphin du PSG. Avec deux journées à jouer avant la trêve de la Coupe du monde, dont un déplacement à Monaco le week-end prochain, les hommes d’Igor Tudor seraient bien inspirés d’engranger des points, au risque d’entendre le Vélodrome gronder dimanche sur les coups de 22h30.