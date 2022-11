OM-Tottenham: "C'est un scandale", Rothen fustige "l'énorme erreur" de Tudor

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, après l'élimination de l'OM en Ligue des champions, Jérôme Rothen a tiré à boulets rouges sur les choix et le style de jeu d'Igor Tudor.

"C'est un scandale, c'est une énorme faute professionnelle !" Au lendemain de la désillusion de l'OM face à Tottenham (1-2) en Ligue des champions, Jérôme Rothen charge Igor Tudor. Pour lui, les joueurs auraient dû savoir dans les dernières minutes qu'un nul permettait de disputer la Ligue Europa.

"J'en veux à Tudor sur la fin de match. C'est une énorme erreur de sa part. (...) Le football, ce n'est pas du cirque. Il y a de la gestion. (...) À la 94e minute, quand t'es sûr d'être qualifié en Ligue Europa, il vaut mieux prévenir que guérir. Sur la dernière action, comment tu peux te retrouver à un contre quatre ? Où sont Balerdi, Kolasinac, Tavares ? C'est un scandale", fustige l'ancien international français, qui s'est exprimé mercredi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Le football, ce n'est pas que gagner des duels"

Ces dernières minutes ne constituent pas le seul reproche de Jérôme Rothen à l'égard du technicien croate. Il déplore également le style de jeu déployé depuis le début de la saison: "Depuis le début de l'année, la méthode Tudor c'est: on y va, on fonce, on presse, on court plus que l'adversaire. Ça a marché, oui, très souvent. On l'a félicité. Mais le football n'est pas que physique ou athlétique. Ce n'est pas que gagner des duels. Il y a autre chose. C'est aussi comment réagir à ce que l'adversaire met en place. Normalement, l'entraîneur est là pour apporter des choses".

"Je ne suis pas étonné, ajoute Jérôme Rothen. On m'est tombé dessus pour le match au Parc des Princes. Oui, il y a du dynamisme. Mais Tudor ne va pas inventer le football. Les débuts de match, les fins de période, les fins de match, c'est des moments clés. Des buts à ces moments là, ça fait très mal".