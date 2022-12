OM-Toulouse: les compos avec Payet et Kolasinac titulaires, pas Veretout

Quatrième au classement, Marseille reçoit Toulouse ce jeudi (21h) à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Dimitri Payet fait son retour dans le onze de départ d'Igor Tudor.

Marseille avait laissé ses supporters sur un succès renversant en Principauté (3-2) mi-novembre, avec un but de Sead Kolasinac au bout du suspense. Un mois et demi plus tard, la Coupe du monde est passée et l’OM, actuel quatrième au classement, retrouve la Ligue 1 ce jeudi soir face au Téfécé (21h).

"Je pense qu’on doit s’attendre à un match très difficile. Les joueurs sont prêts, ont hâte de rependre, même si le rythme manque un peu. Il y a l’envie de ne pas décevoir le public, c’est toujours un plaisir", a répété Igor Tudor cette semaine en conférence de presse. Il est privé pour cette rencontre de Mattéo Guendouzi et Amine Harit, blessés. Gerson, qui souhaite retourner à Flamengo, ne figure pas non plus dans le groupe.

Veretout sur le banc

Dimitri Payet, qui avait brillé avant la pause hivernale avec deux passes décisives contre Monaco, fait lui son retour dans le onze de départ. Sa première titularisation depuis le 29 octobre. Il évoluera aux côtés de Cengiz Ünder en soutien d’Alexis Sanchez.

Jonathan Clauss et Sead Kolasinac occuperont les couloirs. Jordan Veretout, présent au Mondial avec les Bleus, prendra place sur le banc. Tout comme Nuno Tavares et Bamba Dieng. En face, Toulouse pointe à la 13e place et reste sur trois défaites (3-0 à Lens, 2-0 contre Monaco et 2-1 à Rennes). Philippe Montanier a décidé de faire confiance au Néerlandais Thijs Dallinga en attaque, alors que le Marocain Zakaria Aboukhlal sera remplaçant.

La composition de l'OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Gueye, Kolasinac - Ünder, Payet - Sanchez

La composition de Toulouse : Dupé - Sylla, Rouault, Nicolaisen, Mawissa - Spierings, Dejaegere, Van den Boomen - Ratao, Dallinga, Chaïbi