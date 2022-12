OM: ça se réchauffe de nouveau pour Gerson à Flamengo

Selon les informations de RMC Sport, Flamengo et Marseille sont sur le point de faire un effort financier pour rapprocher leurs positions en vue d'un transfert du milieu brésilien Gerson.

Le dossier est complexe mais les discussions entre l’OM et Flamengo ont repris de plus belle pour le transfert de Gerson. Les positions des deux clubs étaient assez éloignées il y a encore quelques jours mais une réalité s’impose concernant le Brésilien.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Gerson veut retourner à Flamengo, le club brésilien souhaite le récupérer, et le plus tôt possible désormais car Flamengo a repris l’entraînement récemment. Et l’OM, pour des raisons comptables (solder quelques échéances de paiement liées au transfert de Gerson à l’OM à l’été 2021), a tout intérêt à vendre son joueur à Flamengo.

Vers un effort financier de chaque côté pour conclure le transfert

Cet intérêt commun a pris le dessus et les deux clubs sont restés en contact étroit. Selon nos informations, Flamengo et l’OM sont sur le point de faire un effort financier pour rapprocher leur position. Gerson continue de s’entraîner en marge du collectif et à des horaires différents, mais a retrouvé l’espoir d’un transfert imminent.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Igor Tudor a confirmé ce mercredi après-midi en conférence de presse que Gerson était "sur le départ". L’optimisme est désormais de retour et le transfert de Gerson à Flamengo devrait s’accélérer voire se concrétiser dans les prochains jours.

L’OM a d’ailleurs besoin de valider ce transfert rapidement pour avoir une marge de manœuvre financière supplémentaire dans l’optique de recruter en attaque, au moins un ou deux joueurs, pour pallier les départs de Luis Suarez, celui imminent de Gerson, et la blessure d’Amine Harit.