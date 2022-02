OM: triple buteur contre Angers, Milik n'est "pas encore à 100%" selon Sampaoli

Auteur d'un triplé vendredi lors de la victoire de l'OM contre Angers (5-2) en Ligue 1, Arkadiusz Milik a logiquement été félicité par son entraîneur Jorge Sampaoli, convaincu que l'attaquant polonais peut faire encore mieux.

Un premier but sur un petit ballon piqué, un deuxième de la tête après une sortie ratée de Danijel Petkovic et un troisième à la réception d’un centre parfait signé Cengiz Ünder. En panne de confiance ces dernières semaines, Arkadiusz Milik s’est réveillé au bon moment en réussissant un triplé lors de la victoire renversante de l’OM contre Angers (5-2), vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

De retour dans le onze de départ, en étant associé à la recrue hivernale Cédric Bakambu, l’avant-centre polonais a rappelé à quel point il peut être précieux. Mais pour son entraîneur Jorge Sampaoli, il peut visiblement faire encore mieux. "Quand Arek (Milik) est à son niveau, on en bénéficie, a réagi après la rencontre le technicien marseillais. On l'espérait. A la fin il marque deux buts avec des ailiers, donc son rendement n'est pas lié au système à deux pointes mais plus à son niveau personnel. Il n'est pas encore à 100%, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus."

Le soulagement de Milik

Avant ce triplé au Vélodrome, Milik n’avait inscrit qu’un seul but cette saison en Ligue 1. C’était contre Lorient le 17 octobre (4-1). "Ce fut une soirée fantastique pour nous, je suis heureux du triplé, a-t-il confié au coup de sifflet final au micro d’Amazon. La semaine ne fut pas simple pour moi, particulièrement sur le plan mental, mais je suis heureux d'avoir inscrit un triplé." Une référence sans doute aux propos tenus par son coach jeudi en conférence de presse.

Interrogé sur la situation de Milik, Sampaoli n’avait laissé apparaître aucun état d’âme : "Aujourd'hui, celui qui est le meilleur joue. Nous, entraîneurs, sommes des survivants de cette profession. Nous devons faire au mieux pour que l'équipe gagne. En attendant, le plus important ce n'est pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli ou quiconque." Repassé deuxième de Ligue 1 en attendant Nice-Clermont dimanche, l’OM enchaînera dès mercredi avec un quart de finale de Coupe de France à disputer face aux Aiglons de Christophe Galtier.