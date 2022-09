OM: Tudor avoue être "agréablement surpris" par les arbitres français

Bien que suspendu vendredi soir à Angers en ouverture de la 9eme journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor, a défendu les arbitres français, cibles de nombreuses critiques depuis la reprise.

Igor Tudor a le sang chaud. Le coach de l’OM est resté fidèle à sa réputation depuis son arrivée à Marseille cet été. Après avoir provoqué des étincelles en interne avec certains de ses joueurs, le Croate (44 ans) a aussi exprimé son caractère bien trempé en matchs, sur son banc.

Déjà averti trois fois en Ligue 1, il sera suspendu vendredi soir sur la pelouse d’Angers pour le match d’ouverture de la 9eme journée de championnat. "C'est vrai que je suis désolé de ne pas être là demain, dit-il. C’est une décision qui a été prise, il faut la respecter. C’est sûr que j’aurais aimé être là."

"Je m'attendais à un niveau plus faible"

Alors que les arbitres de L1 sont régulièrement critiqués par les acteurs du championnat, notamment pour leur manque de communication, Igor Tudor, lui, préfère les défendre : "Depuis je suis arrivé ici, on m'a beaucoup parlé des arbitres et pas toujours de façon positive, donc j'ai été plutôt agréablement surpris, a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse. Je m'attendais à un niveau plus faible et ce n’est pas le cas. Il y a parfois eu quelques erreurs. Parfois les arbitres prennent mal certaines choses. Mais dans l'ensemble j'ai vu un bon arbitrage et pas seulement pour mon équipe mais dans tout le championnat."