Pourquoi McCourt a démissionné du conseil de surveillance de l'OM, Eyraud sur le départ

La démission de Franck McCourt du conseil de surveillance de l'OM s’explique par une réorganisation interne sans conséquences sur l’engagement et le statut d’actionnaire du dirigeant américain.

L’information n’est pas passée inaperçue ce jeudi matin. Comme on peut le voir en consultant les informations légales de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a démissionné de son poste de président et de membre du conseil de surveillance du club phocéen. Cette décision a pris effet le 8 septembre dernier.

Ce départ s’explique par une réorganisation interne et plusieurs facteurs. D'abord, le nouveau président du conseil de surveillance, Barry Cohen, est désormais un intime du propriétaire américain, ce qui permettra à l’actionnaire de l’OM de suivre de très près les activités olympiennes et les finances de son club.

Vers un très probable départ d'Eyraud

Le groupe McCourt, dans son ensemble, concentre plusieurs activités majeures, avec plus récemment le projet Liberty, qui lui tient énormément à cœur. Par ailleurs, selon plusieurs sources concordantes, il est en revanche très probable que Jacques-Henri Eyraud quitte le conseil de surveillance de l’OM et donc s’éloigne du club olympien. Si cette dernière information se confirme, reste à savoir si cela remettra en cause sa présence au conseil d’administration de la LFP.