OM: Tudor explique pourquoi il utilise si peu Payet et l’imagine bien devenir entraîneur

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Igor Tudor fait le point sur la situation de Dimitri Payet, sur lequel il ne s’appuie pas beaucoup depuis sa prise de fonction l’été dernier. Le coach de l’OM loue l’implication de son meneur de jeu de 36 ans et voit en lui les qualités d’un futur entraîneur.

Il est resté sur le banc lors des trois dernières sorties de l’OM en Ligue 1, à Rennes (0-1), contre Strasbourg (2-2) et à Reims (1-2). Comme souvent cette saison. Depuis l’été dernier, Dimitri Payet a fait 22 apparitions sous le maillot phocéen, pour 3 buts et 2 passes décisives (toutes compétitions confondues). En étant titulaire à seulement 10 reprises. Au total, l’international français (38 sélections, 8 buts) a disputé 840 minutes, soit l’équivalent d’un peu plus de 9 matchs entiers. Sachant qu’il n’a quasiment pas été blessé. Un rendement bien loin de celui qui en avait fait l’un des tauliers du club marseillais ces dernières années.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Igor Tudor explique pourquoi il s’appuie si peu sur le natif de la Réunion, qui fête ce mercredi ses 36 ans. En louant son état d’esprit irréprochable. Le coach de l’OM imagine d’ailleurs bien Dimitri Payet sur un banc d’ici quelques temps (il est sous contrat jusqu’en 2024 avec Marseille).

"Je suis désolé de cette situation"

"Dimitri s'est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu'il aime ce club, témoigne le technicien croate. Je ne sais pas s'il va devenir entraîneur, mais s'il le devient à mon avis il sera bon, parce qu'il regarde les matches, il est dedans, il parle à l'équipe. Il faut le voir les motiver avant qu'ils sortent du vestiaire, les soirs de match. Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée".

A voir dans quelle mesure Dimitri Payet en fera partie d'ici la fin de la saison. Actuellement 2e du classement, avec 7 points de retard sur le PSG et 2 points d'avance sur Lens, l'OM se prépare à recevoir Montpellier, ce vendredi au Vélodrome (21h), lors de la 29e journée de Ligue 1.