The Best: pas de prix Puskas pour Payet, battu par un joueur handisport

Finaliste du prix Puskas pour l'année 2022, Dimitri Payet n'a pas remporté le trophée de la Fifa ce lundi lors de la soirée The Best. La magnifique frappe du milieu marseillais contre le PAOK en Conference League a été battue par un retourné du Polonais Marcin Oleksy, amputé d'une jambe.

Au lendemain de la défaite dans le Classique face au PSG (0-3), Dimitri Payet se trouvait à Paris pour la cérémonie The Best. Nommé parmi les trois finalistes du prix Puskas, le milieu offensif de l'OM n'a pas remporté le trophée du plus beau but de l'année 2022.

Auteur d'une frappe sensationnelle contre le PAOK en Conference League lors de la saison 2021-2022, Dimitri Payet avait contribué au beau parcours marseillais en C4. Mais cela n'a pas suffi pour gagner le prestigieux trophée remis ce lundi par la Fifa. En concurrence, notamment avec la volée de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde 2022 ou encore avec le ciseau de Richarlison au Qatar, le Marseillais a finalement été devancé par le Polonais Marcin Oleksy, amputé d'une jambe et joueur de football handisport.

Une photo avec Payet et Richarlison

Inconnu du grand public, Marcin Oleksy a remporté le plus de suffrage des fans (qui votaient pour le prix Puskas) grâce à un joli retourné. Le tout inscrit en béquilles par celui qui est amputé d'une jambe et joue dans le championnat local de parafootball avec le Warta Poznan.

Venu sur la scène de la salle Pleyel avec une prothèse ce lundi soir, Marcin Oleksy a reçu son trophée des mains de Carli Lloyd et d'Alessandro Del Piero.

Héros d'un soir et modèle de ce football qui prone l'inclusion de tous, le joueur polonais a également reçu une belle ovation de la part des spectateurs présents lors de la soirée. Avant de recevoir le prix Puskas, Marcin Oleksy a également eu le droit à une belle photo avec Richarlison et Dimitri Payet, les deux stars du foot qu'il a battu.