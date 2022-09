OM: Tudor "super content" du début de saison malgré le nul contre Rennes et le calendrier "inhumain"

L'entraîneur marseillais Igor Tudor, malgré le match nul concédé à domicile contre Rennes ce dimanche (1-1), s'est dit "très content" du début de saison de l'OM, surtout compte tenu de l'enchaînement des matchs ces dernières semaines.

L'Olympique de Marseille suivait depuis plusieurs semaines le rythme du Paris Saint-Germain en tête de Ligue 1. Cela pourrait prendre fin ce dimanche en fonction du résultat d'OL-PSG, après le nul des Marseillais contre le Stade Rennais (1-1). Mais Igor Tudor, en conférence de presse, ne s'est pas formalisé de ces deux points perdus en route.

"Clairement oui", a répondu le coach croate à la question de savoir si le début de saison était positif. "Je ne suis pas content, je suis super content, a-t-il ajouté. Il y a trois ou quatre joueurs à qui il faudrait donner une médaille après ce tour de force de matches joués car ce n'est pas humain."

"J'espère que ceux qui partent en sélection ne joueront pas trop"

Il se trouve que certains joueurs, justement, ont semblé marquer le coup physiquement, pas aidés par le peu de turnover opéré par Tudor. Cela s'est vu sur les dernières rencontres: l'OM n'a gagné qu'un seul de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, perdant contre Tottenham (2-0) et Francfort (1-0) en Ligue des champions, avant le nul d'aujourd'hui contre Rennes.

"On aura beaucoup de matchs aussi en octobre et il faudra donner le maximum, a d'ores et déjà prévenu Igor Tudor. J'espère que ceux qui partent en sélection ne joueront pas trop. Il faut accepter ça mais j'espère qu'ils pourront récupérer un peu." Cela concerne neuf joueurs : Sanchez, Clauss, Guendouzi, Veretout, Dieng, Gueye, Ünder, Kolasinac et Mbemba.