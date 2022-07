OM: "Un football courageux, offensif et intense", les promesses d'Igor Tudor aux fans marseillais

Ce mardi, le nouveau coach de l'OM Igor Tudor a été officiellement présenté à la presse. Accompagné de son président, Pablo Longoria, le Croate a détaillé les grandes lignes de son projet de jeu.

Quelques heures seulement après avoir dirigé sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux joueurs, Igor Tudor a été officiellement introduit en tant que coach de l'OM, ce mardi lors d'une conférence de presse.

"Je connais tous les joueurs, j'ai regardé tous les matchs de la saison dernière"

Loué par son président Pablo Longoria, présent à ses côtés, le Croate de 44 ans a été interrogé sur ses premières idées de jeu avec le club olympien, non sans rappeler, en premier lieu, la notoriété de l'Olympique de Marseille. "Tout le monde connaît l'OM, au niveau mondial. J'ai parlé de la grandeur passée mais aujourd'hui il y a une belle équipe, qui a terminé à la deuxième place de Ligue 1 la saison passée. Je connais tous les joueurs, j'ai regardé tous les matchs de la saison dernière... On va pouvoir faire du bon travail."

"Bâtir un football courageux, offensif et intense"

Ce travail, justement, Igor Tudor en a esquissé les contours. "Si je devais décrire ce que je veux mettre en place, je parlerai de rythme, d'intensité, de courses sans ballon... Je veux bâtir un football courageux, offensif, pas uniquement basé sur la défense. Comme l'a rappelé le président Longoria, je veux que les gens qui viennent dans ce merveilleux stade qu'est le Vélodrome ne ressortent pas déçus et puissent s'amuser (...) Je ne crois pas en un foot anglais, français, italien etc. Je crois en un coach qui amène ses idées de football dans le championnat, qui choisit des joueurs qui sont adaptés. La bravoure c'est d'arriver à trouver cet équilibre (...) Il faut toujours gagner, les supporters ont beaucoup d’attente mais cela se fait étape par étape. Un bel entraînement, un beau match… et cela fera une belle saison."

Pour l'appuyer dans son ambition, Tudor a confirmé que Mauro Camoranesi serait son bras droit et que trois autres membres allaient le rejoindre pour composer son staff.

Des recrues attendues à l'OM pour faire face à une saison qui sera bien remplie

Invité de l'After Foot dimanche sur RMC, le milieu de terrain de l’Hellas Vérone Adrien Tameze avait laissé filtrer quelques pistes sur les méthodes du nouveau coach olympien. "C’est un sanguin, quelqu’un qui a faim, qui en veut toujours plus (...) Il demande énormément à ses joueurs, à son équipe. C’est un pressing tout-terrain quasiment constant. Ça permet de gagner pas mal de matchs. On a gagné pas mal de matchs contre des gros la saison dernière. Le système de jeu nous a beaucoup aidés (...) Quand il arrive à trouver son système de jeu, ses joueurs-clés, il ne les change pas trop. Après, c’est vrai que l’OM joue la Ligue des champions la saison prochaine. Il y aura énormément de matchs. On sait que ça va être une saison particulière avec la Coupe du monde. Il va devoir utiliser un peu plus de son effectif".

S'il ne s'est pas prononcé ce mardi sur ses cibles prioritaires du mercato (Mertens et Vecino ?), toujours est-il que l'OM devrait enregistrer quelques renforts d'ici le 6 août pour la reprise du championnat.