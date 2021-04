OM: une éclaircie chez les blessés, avec plusieurs retours

L’Olympique de Marseille a enregistré plusieurs retours à l’entraînement ce jeudi matin. Valentin Rongier, Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai ont retrouvé le groupe à la Commanderie et postulent à une place dans le groupe pour la réception de Lorient ce samedi.

Plusieurs bonnes nouvelles à Marseille ce jeudi. L’équipe de Jorge Sampaoli se regonfle peu à peu et a enregistré les retours de Valentin Rongier, Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai. Les trois joueurs ont participé à la séance collective de ce jeudi matin.

Touché au tendon d’Achille et plus récemment à la cuisse, Valentin Rongier est de retour. Absent depuis début mars, l’ancien milieu nantais n’a pas encore joué sous la tutelle de Jorge Sampaoli. Il pourrait retrouver le groupe pour la réception de Lorient ce samedi (17h, 33e journée de Ligue 1), tout comme ses coéquipiers Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai.

Des retours importants en vue de ce week-end

Si ces retours enlèvent une belle épine du pied de Jorge Sampaoli, l’Argentin devra composer avec les absences d’Alvaro Gonzalez et de Duje Caleta-Car, tous deux suspendus face aux Merlus.

Les retours en défense de Yuto Nagatomo et Hiroki Sakaï sont des nouvelles rassurantes pour le club olympien, tandis que Valentin Rongier viendrait étoffer le milieu et proposer une alternative de plus à l’ancien pensionnaire de l’Atlético Mineiro.