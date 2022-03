OM: une réunion de crise entre Longoria et les supporters

INFO RMC SPORT - Une réunion avec les groupes de supporters de l'OM s’est tenue, ce mardi en début de soirée, au stade Vélodrome. Un sentiment de colère règne chez les fans olympiens et quelques leaders charismatiques des associations ont fait savoir au président Pablo Longoria qu’il était urgent de réagir.

Pablo Longoria face à la fronde des supporters marseillais. Pendant plus d’une heure, le président de l’OM a écouté patiemment le ras-le-bol des fans marseillais ce mardi, lors d’une réunion "assez chaude", selon plusieurs participants. Les supporters ont par exemple insisté sur les 22 points perdus au Vélodrome, et sur un jeu beaucoup trop ennuyant, selon eux, produit par cet OM depuis plusieurs semaines.

Ils ont ironiquement rappelé à Longoria que la devise "Droit au but" avait visiblement été oubliée ces derniers temps par Jorge Sampaoli, et qu’il était "insupportable" de voir l’OM en difficulté au Vélodrome, dans cette ambiance souvent si festive et chaleureuse. Surtout dans une saison où beaucoup de déplacements sont interdits.

Milik, Mandanda, Alvaro: les supporters très remontés contre Sampaoli

Certains tauliers des tribunes marseillaises n’ont d’ailleurs pas hésité à prévenir Longoria que l’ambiance risquait d’être électrique lors d’OM Nice s’il n’y avait pas une prise de conscience, et une victoire, dès dimanche à Brest.

Le cas Milik a également été évoqué car il préoccupe grandement les supporters. "On a l'un des meilleurs attaquants d’Europe et on est en train de le dégouter", ont lâché en substance les supporters, qui ont aussi pointé du doigt un manque de respect envers Mandanda et Alvaro, dans la gestion du club et de l’entraineur marseillais. "On ne peut pas traiter ainsi une légende de l’OM, le club n’a pas été honnête envers Mandanda", ont regretté les supporters, qui estiment pour beaucoup que "le caractère d’Alvaro" ferait du bien au groupe, et surtout sur le terrain.

Les supporters veulent rencontrer l’entraineur, les joueurs… et le propriétaire

Les leaders d’associations ont donc demandé à Longoria d’intervenir et de se faire respecter auprès de Sampaoli. "Vous avez fait le maximum pour qu’on ait des recrues de qualité, votre rôle est aussi de secouer l’entraineur s’il le faut", ont clamé quelques supporters. D’autres ont ajouté qu’ils avaient l’impression qu’il y a parfois du favoritisme dans les choix du coach, et que Sampaoli aurait quelques "chouchous" dans le vestiaire.

Pablo Longoria, forcément un peu gêné mais très à l’écoute des supporters, a promis qu’il ferait passer le message à l’entraîneur et aux joueurs, même si les échanges étaient déjà réguliers entre eux, et qu’il n’avait pas pour habitude d’interférer dans les choix du coach. Les supporters ont enfin demandé à voir rapidement Jorge Sampaoli et les Olympiens pour qu’ils puissent exprimer leur impatience… ainsi que Frank McCourt, pour mieux comprendre où va l’OM dans les prochains mois.